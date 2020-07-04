Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlere veda

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 46 yaşındaki Sebahattin Tepeçınar (46) ve Havva Çelik (45) son yolculuklarına uğurlandı.

Tepeçınar ve Çelik'in cenazeleri yapılan otopsi incelemelerinin ardından yaşadıkları Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi.

Ailelerine teslim edilen Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik'in Türk bayrağına sarılı tabutları daha sonra cenaze töreni için Merkez Gazi Süleyman Paşa Camii'ne götürüldü.

Kılınan cenaze namazlarının ardından evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Tepeçınar ve evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Çelik'in cenazeleri toprağa verilmek üzere ilçede bulunan aile kabristanlıklarına gönderildi.

DAHA ÖNCEKİ PATLAMALARDAN YARALANMADAN KURTULDU

Öte yandan, evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Havva Çelik'in fabrikada 9 yıldır çalıştığı ve daha önce fabrikada yaşanan patlamalarda yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi.

Havai Fişek fabrikasında hayatını kaybeden Havva Çelik'in oğlu Ogün Çelik, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Deniz Er Eğitim alayında askerlik görevini yaparken, yemekhanede yemek yediği anda haberi gördüğü ve yolda gelirken internet sitelerinde annesinin hayatını kaybettiğini öğrendiği belirtildi. (İHA)