İBB Bakırköy Özgürlük Meydanı için tasarım yarışması açtı

Taksim Meydanı kentsel tasarım yarışmasının ardından Bakırköy Özgürlük Meydanı'nı için yapılacak yeni düzenlemenin yarışma takvimi de belli oldu.

İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'ye verilen ilana göre yarışma ulusal çapta olacak.

Özgürlük Meydanı ve yakın çevresinde yapılacak kentsel tasarım projesi; kuzeyde Bakırköy İDO-Kirazlı Metro hattı kuzey çıkışının bulunduğu Teyyareci Hayrettin Sokak ile başlayıp güneyde Ebuziyya Caddesi ile Bilgi Sokak kesişimine kadar devam eden yayalaştırılmış Fahri Korutürk Caddesi ve bağlanan sokak girişlerini kapsıyor.

ÖDÜL TAM 100 BİN TL

Yarışmaya katılacak ekiplerin, TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası'nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan üyelerinden oluşması gerekiyor.

9 Mart tarihi itibari ile ilan edilen yarışmaya katılacak projelerin son teslim tarihi, 7 Temmuz 2020. Kazanan projeler 8 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenecek ödül töreni ile duyurulacak. Kazanan 3 projeye 100'er bin lira ödül verilecek. Yarışmada 5 projeye de 30'ar bin lira mansiyon ödülü dağıtılacak.

JÜRİ HEYETİ Mimar Feride Önal'ın başkanlığını yapacağı 5 kişilik jüride, peyzaj mimarı Enise Burcu Derinboğaz, şehir plancısı Gökçer Okumuş, mimar Kaya Sönmezer ve mimar Birge Yıldırım Okta yer alıyor. Yarışmanın danışman jüri üyeleri; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, Mimarlar Odası Bakırköy Temsilcilik Başkanı Mustafa Fazlıoğlu ile İPA Yarışmalar Koordinatörü Ömer Yılmaz.