İBB Bilim Kurulu’ndan önemli çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu, 3 Mayıs Pazar günü toplanarak gelinen süreci değerlendirdi. Toplantı sonrası, İstanbul için Ramazan Bayramı ve öncesini kapsayacak şekilde kademeli bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması gerekliliğine ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı.

Covid-19 pandemisi ile ilgili kritik aşamaya gelindiği, salgının yükselme eğiliminin azaldığı, hastalanan ve iyileşen olgular arasında bir denge oluştuğu belirtildi.

“ASIL ZOR DÖNEM ÖNÜZÜMDEKİ BİR AY”

Kuruldan yapılan açıklamada asıl zor dönemin önümüzdeki bir ay olduğuna vurgu yapılarak “Sağlanan plato yürütülen kısıtlama yönergelerine halkımızın büyük ölçüde uyması sonucunda başarılmıştır. Bu iyilik hali bir rahatlama ya da önlemlerde geçici bir gevşemeyi getirmemelidir” denildi. Kısıtlama tedbirlerinin beraberinde birçok plan, ihtiyaç, sosyal temasın ertelenmesi sonucunu doğurduğu belirtilerek “Ertelenmiş ihtiyaçların aynı zamanda ciddi bir temas riskini getirdiği unutulmamalıdır” denildi.

“BAYRAM SONRASINA ERTELENSİN”

Ertelenmiş sosyal ihtiyaçların kontrolsüz bir temasa dönüşme ve salgında sağlanan dengenin kaybedilmesi olasılığı göz önüne alınarak tüm normalleşme adımlarının Bayram sonrasına ertelenmesi önerildi.

11 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLMELİ

Belirsizliğin fazla olduğu ya da geleceğin öngörülemediği durumlarda toplumsal olarak kaygılanmanın artacağına dikkat çekilerek kısıtlama kriterleri belirsizliğe yer vermeyecek şekilde önceden açıklanması gerektiği kaydedildi. Bu kapsamda “16-26 Mayıs 2020 tarihlerini kapsayacak şekilde 7+4 gün olacak şekilde bir sokağa çıkma kısıtlamasının hızla ilan edilmesi” önerisi sunuldu.

Kurul, alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

* Öncelikle 23-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında Ramazan Bayram süresince arife gününü de içerecek şekilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması yapılması zaruridir.

* Bayram öncesinde 16-22 Mayıs tarihlerini de içerecek şekilde 7 gün süresince ihtiyaçların karşılanmasına izin verecek saat aralıkları tanımlı ve zorunlu iş kolları dışında ek bir sokağa çıkma kısıtlama uygulanması yapılması ve bu uygulamanın bir an önce ilan edilmesi önerilir.

* Ülkemizde sosyal ve ekonomik açıdan en hareketli dönemlerden biri dini bayramlar öncesindeki haftalar olmaktadır. Fiziksel temasın artmasına yol açacak bir hareketlilik bu dönemde son derece tehlikeli olabilir. Bu nedenle kısıtlama kararının bayram dönemi ile sınırlı olmaması, özellikle öncesini de kapsaması gerek.

65 YAŞ ÜZERİ İÇİN ÖNERİ

* İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi 29.04.2020 tarihli kararındaki istisnai kişiler kapsamına ek olarak özellikle 65 yaş ve üzeri kişiler için kas ve kemik kaybını azaltmak açısından diğer yaş grupları için tam kısıtlamanın olduğu zamanlarda günlük iki ya da üç saat olacak şekilde (market, fırın, pazar vb alanlarda bulunmamak koşuluyla) mobilizasyonlarının sağlanması önerilir.

* Tüm bu kısıtlama kararlarına ilişkin planlamaların bir an önce başlatılması halkımızın kısıtlama süresince daha rahat etmesini, zorluk yaşamamasını, ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak ve salgın mücadelesinde önemli bir avantaj sağlayacaktır.

* Bayram öncesi dönemde hareketliliği artıracak herhangi bir adımın ciddi sonuçları olabileceği, bundan kaçınılması gerektiğini tekrar vurgulamak istiyoruz.