İBB, sel mağdurlarına bin 500 lira verecek

İstanbul’da geçen 23 Haziran’da etkili olan yoğun yağış sonrası taşan Esenyurt’taki Haramidere’de İBB, 66 milyonluk bir yatırımla başlattığı ıslah çalışmasını sürdürüyor. Sekiz ayda tamamlanması planlanan proje ile derenin taşıma kapasitesi üç kat artacak. İBB, ayrıca İstanbul Valiliği'nce iskanı iptal edilen yol kotunun altında oturan 141 aileye, aylık bin 500 lira nakit desteğinde bulunacak.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Afet ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, selden etkilenenler hakkında İstanbul Valiliği ile çalışma yaptıklarını belirtti.

8 AY BOYUNCA BİN 500 TL YARDIM

Yazıcı ”Valilik, tespit ettiği ailelere taşınma ve eşya yardımında bulunacak. Biz de tek mülkü bir daire olup ve fiili olarak orada oturan 141 aileye çalışma bitinceye kadar 8 ay boyunca aylık bin 500 lira yardım yapacağız. Bunun maddi boyutu 1 milyon 692 bin lira. Umut ediyorum ki daha erken bitiririz ve vatandaşlarımız evlerine taşınır. Ancak, biz sekiz ay boyunca vatandaşlarımıza bu yardımı taahhüt ediyoruz” dedi.

”İZİNLİ PERSONELİMİZ 3 ÇOCUK KURTARDI”

Esenyurt’ta geçen hafta meydana gelen selde, olay yerine ilk olarak izinde olmasına karşın yol bakım personelinin hızla bölgeye intikal ettiği bilgisini paylaşan Yazıcı, ”Bu arkadaşlar orada üç çocuğun kurtarılmasını sağladı. Burada takdir edilmesi gereken husus; bu arkadaşlarımızın istirahatte olduğu esnada görev bilinciyle hareket edip olaya müdahale etmesiydi” diye konuştu.

”300’E YAKIN EV VE İŞ YERİNDE ÇALIŞMA YAPTIK”

1772. Sokak’ta ağır bir tablo ile karşılaştıklarını anlatan Yazıcı, ”Yol kotu altındaki hemen hemen bütün evlerde su baskını yaşanmaktaydı. Tavana bir karış kalana kadar evlere su dolmuştu. İtfaiyemiz hemen su tahliye işlemlerine başladı. Bu müdahaleler, olay anından itibaren sabaha karşı 4’e kadar sürdü. 300’e yakın ev ve iş yerinde yapılan çalışma tamamlandı” dedi.

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