İBB Meclisi salgın gündemi ile olağanüstü toplanıyor

İçişleri Bakanlığı'nın mart ayında yayımladığı genelge ile corona virüsü salgını önlemleri kapsamında belediye meclis toplantılarının da 3 ay ertelenmesine karar verilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da salgın nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden İBB'nin 2020 yılı için 374 milyon lira olarak belirlenen sosyal yardım bütçesini 775 milyona kadar çıkarttıklarını açıklayarak “Daha da üst seviyelerde olacak ihtiyacı karşılama adına da olağanüstü meclis hazırlığımız var.

Sosyal yardım bütçesini artırma hakkı yasada yüzde 3’ü aşamadığı için sosyal yardım bütçesi daha da yukarı taşımak için meclis üyelerimizden yetki talep edeceğiz” demişti.

UZLAŞI SAĞLANAMADI

İmamoğlu, partiler arasında uzlaşı sağlayarak olağanüstü meclis toplantısı yapmak üzere valiliğe izin başvurusu yapmak için parti grupları ile görüşmeler yaptı. Ancak görüşmelerden uzlaşı çıkmadı. Bunun üzerine uzlaşı olmadan izin başvurusu yapıldı.

İmamoğlu en son bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Olağanüstü toplantı talebimizi valiliğe ilettik. Ben bu toplantının yapılması konusunda olumlu düşünüyorum. Ak Parti grubundan bize olumlu yönde bir cevap gelmedi ama toplantıya ihtiyacımız var.

*Toplantıda konuşulacak maddelerin hiçbirinin şu anki ihtiyaçlarımız dışında bir durumu yok. Mesela, metro hatlarının finansmanı ile ilgili 60 milyon Euro’ya yakın onaylanmış bir kredimiz var, meclis onayı olmadığı için kullanamıyoruz.

*2020 bütçemizde oybirliği ile 3,4 milyar lira borçlanma yetkisi verildi. Bu borçlanma yetkisini de meclis onayı olmadan kullanamıyoruz. Bunu talep ediyoruz.

VALİLİK İZİN VERDİ

İstanbul Valiliği de bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB Başkanlığı'nın İstanbul Valiliği'ne olağanüstü meclis toplantısı yapmak için gerçekleştirdiği izin başvurusunu uygun bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Meclisinin ‘Olağanüstü Toplantıya Davet Edilmesi' için valiliğimizden izin talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep; ‘Sağlık tedbirleri ve sosyal mesafeye uyulması kaydıyla' valiliğimizce uygun bulunmuştur” denildi. Meclis toplantısının yapılacağı tarih önümüzdeki günlerde belli olacak.