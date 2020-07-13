İBB Meclisi’nde ‘Ayasofya cami ve külliyesi’ teklifi

İBB Meclisi temmuz ayı oturumları Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde başladı. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönettiği oturumda ibadete açılan Ayasofya ile ilgili teklif sunuldu.

Oturumda söz alan AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Temmuz ayı artık sadece acıların değil neşenin de ayı” diyerek Ayasofya kararını kutladı.

Bu tarihi sürece İBB Meclisi'nin de tarihi bir karar ile katılması gerektiğini söylen Göksu, AKP ve MHP grubu olarak ilgili planlara “Ayasofya cami ve külliyesi” ibaresinin işlenmesi teklif ettiklerini söyledi.

OYBİRLİĞİ İLE GÜNDEME ALINDI

Teklifi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol okudu. Teklifte, 1/5 bin ve 1/1000 ölçekli “Fatih ilçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit alanı Koruma Amaçlı İmar Planları”nda Ayasofya'nın “müze” fonksiyonunun, “Ayasofya Cami ve Külliyesi” olması için gereken değişikliğin yapılması istendi.

Teklif, oybirliği ile gündeme alındı. Teklif daha sonra karara bağlanmak üzere ilgili komisyonlara sevk edilecek.