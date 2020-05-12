İBB sosyal yardım verilerini açıkladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), salgın sürecinde yapılan sosyal yardımların verilerini açıkladı.

Buna göre 12 Mayıs itibariyle sosyal yardım için yapılan başvuru sayısı 934 bin 128, ihtiyaç tespiti yapılan kişi sayısı 613 bin 743 olarak açıklandı.

En çok sosyal yardım başvurusunda bulunan ilçelerin Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece ve Sultangazi olduğu belirtildi.

186 BİN AİLEYE YARDIM KOLİSİ TESLİM EDİLDİ

Gıda ve hijyen kolisi teslim edilen aile sayısı 186 bin 53, alışveriş destek kartı teslim edilen aile sayısı 31 bin 201, psikolojik danışmanlık verilen vatandaş sayısı 11 bin 119 olarak açıklandı.

136 BİN FATURANIN 115 BİNİ ÖDENDİ

Askıda bekleyen fatura sayısı 136 bin 427, askıda alınan fatura sayısı 115 bin 98, toplam ödenen fatura miktarı 14 milyon 836 bin 533 TL oldu.

“İSTANBUL’DA KİMSEYİ GERİDE BIRAKMIYORUZ”

İBB Sözcüsü Murat Ongun son verilerle ilgili bir açıklama yaparak, “İstanbul'da kimseyi geride bırakmıyor, yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz. İBB'nin sosyal yardım faaliyetlerini size düzenli verilerle iletmeye devam edeceğiz” dedi.

23 NİSAN’DA 100 BİN KOLİ

Ongun, 23 Nisan için 100 bin ve Anneler Günü için 9 bin koli yardımı yapıldığını belirtti.