İBB’den ayakta yolcu yasağı açıklaması: Tam kapasiteyle hizmet verilecek

Corona virüsü salgınıyla mücadelede sürecinde yeni vaka sayılarının tekrar artış göstermesi üzerine İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı. Genelge ile şehir içi toplu taşıma araçlarının yolcu kapasitesinde düzenlemeye gidilirken, meskenler hariç tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi ve tüm yeme-içme dahil tüm eğlence yerlerinde canlı ya da kayıttan müzik yayını da yasaklandı.

8 Eylül'de yayımlanan genelge ile raylı sistem araçlarına yüzde 50 ayakta yolcu alınması; metrobüs ve toplu taşıma otobüslerinde ise; oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin üçte biri kadar yolcu taşınması ilgili birimlere bildirildi.

PİK SAATLER İÇİN ÖNLEM

İBB'den genelge ile ilgili yapılan açıklamada uygulanan tedbirlerin yeni dönemde de sürdürüleceği belirtilerek “Bu kapsamda İstanbul'da pik saatlerde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçmek için toplu ulaşım hizmeti veren otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve deniz ulaşımı sistemleri, tam kapasiteyle hizmet verecek. Toplu ulaşımda, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları titizlikle uygulanacak” denildi.

HANGİ HATTA KAÇ SEFER YAPILACAK?

İBB bağlı kuruluşlarından İETT'nin, yolcuların güvenli mesafede yolculuk yapmaları için tedbirlerine devam edeceği kaydedildi. 2 bin 623 araç filosuyla günlük 18 bin 614 sefer gerçekleştiren İETT, hat ve sefer planlamalarını gerçekleştirdiği erguvan renkli Otobüs AŞ ve Özel Halk Otobüsleri de dahil edildiğinde toplam 5 bin 599 otobüs ile günlük 45 bin 10 sefer yapılacağı kaydedildi. Bu hatlara ek olarak 614 metrobüs aracı ile 6 bin 600 sefer gerçekleştirileceği ifade edildi.