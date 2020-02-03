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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kahramanların kimlikleri belli oldu

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen beş asker ve bir sivil personelden dördünün kimliği belli oldu.

15:09 -
Haberler Gündem
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kahramanların kimlikleri belli oldu

Suriye’nin İdlib kentindeki çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain topçu atışı saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda beş asker ve bir sivil personel şehit olurken, yedi asker de yaralandı.

Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem (FOTO: DHA)

Evli ve bir çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem‘in şehadeti, Osmaniye‘nin Düziçi ilçesinde ikameden eden babası Cemal Deprem’e verildi. 27 yaşındaki şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan (FOTO: DHA)

26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan‘ın şehadet haberi ise Afyonkarahisar‘ın Sandıklı ilçesinde oturan annesine verildi. Şehidin babasının ise kamyon şoförü olduğu ve kent dışında bulunduğu öğrenildi.

Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler (FOTO: DHA)

Saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in Gaziantep'te baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan Canan Abo, uzun süre gözyaşı döktü.

Piyade Uzman Çavuş Halil Demir (FOTO: DHA)

Uzman Çavuş Halil Demir‘in şehadet haberi, İstanbul’da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Tuzla’da 31 yaşındaki şehidin ailesinin yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asılırken, ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti. (İHA-DHA)

Afyonkarahisar asker baba Çocuk deprem Gaziantep Haber Osmaniye rejim şehit Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri
Son güncelleme: 15:20 03.02.2020
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