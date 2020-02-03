Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kahramanların kimlikleri belli oldu

Suriye’nin İdlib kentindeki çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain topçu atışı saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda beş asker ve bir sivil personel şehit olurken, yedi asker de yaralandı.

Evli ve bir çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem‘in şehadeti, Osmaniye‘nin Düziçi ilçesinde ikameden eden babası Cemal Deprem’e verildi. 27 yaşındaki şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan‘ın şehadet haberi ise Afyonkarahisar‘ın Sandıklı ilçesinde oturan annesine verildi. Şehidin babasının ise kamyon şoförü olduğu ve kent dışında bulunduğu öğrenildi.

Saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in Gaziantep'te baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan Canan Abo, uzun süre gözyaşı döktü.

Uzman Çavuş Halil Demir‘in şehadet haberi, İstanbul’da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Tuzla’da 31 yaşındaki şehidin ailesinin yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asılırken, ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti. (İHA-DHA)