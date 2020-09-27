İETT şoförleri isyan etti: Lütfen bize yardımcı olun

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen Covid-19 Tedbirleri başlıklı genelge kapsamında maske takmak zorunlu hale getirildi. Ancak kurala uymayan bazı vatandaşlar, özellikle toplu taşımalarda risk oluşturmaya devam ediyor.

Maske takmamakta direnenler hem şoförlere hem yolculara zor anlar yaşatıyor. Yasağın ardından İstanbul’da minibüs güzergâhlarında karmaşa, şoförlerle yolcular arasında tartışmalar yaşanıyor. Otobüslere maskesiz binen yolcuları uyarmaktan illallah eden İETT otobüsü şoförleri yaşadıkları olayları anlattı:

OTOBÜSÜN KAPISINI TEKMELİYORLAR

Mehmet Çalık: En yoğun saatlerimiz sabah ve akşam saatleri. Belli bir sayımız var. Sayıyı aşma noktasında bayağı sıkıntılar oluyor. Dışarıdan cama vuranlar, kapıyı tekmeleyenler, argo konuşanlar. Bunlar sürekli oluyor. İdare etmeye çalışıyoruz. Çoğu insan ağzına takıyor maskeyi. Burunlarını kapatmıyorlar. Yolcular kendi aralarında da tartışmaya giriyor. Tartışma büyüdüğü zaman aracı durdurup müdahale etmeye çalışıyoruz. Yolculara şunu söylemek istiyorum: Kendilerini bizim yerimize koysunlar ve bize yardımcı olsunlar.

ARACA BİNİNCE MASKESİNİ ÇIKARIYOR

Alper Akgün: Maskesiz yolcular otobüse binmek için ısrar ediyor. Durağa yanaşıyoruz, yolcuları indiriyoruz. Orta kapıdan yolcu binmeye çalışıyor. Biz onu göremiyoruz ki maskeli mi maskesiz mi? Bazı yolcular önümden geçerken maskesini takıyor ama içeride çıkartıyor. Bu araçların yolcu kapasitesi belli. Dolu olduğu zaman alamıyoruz. Aracı tartaklamak isteyenler oluyor.

ŞOFÖRLERİ DARP EDEN YOLCULAR VAR

Mustafa Erbiçen: Yolcu maskesini takarak biniyor ama aracın içerisinde maskesini indiriyor. Uyardığımızda tersliyorlar. “Ne olacak maske takmasak?”, “Gereksiz korkuyorsunuz” diyenler bile oluyor. Ne bizi ne kendilerini ne de diğer yolcuları düşünüyorlar. Arkadaşlarımızı darp edenler bile çıkıyor. (DHA)