İmamoğlu açıkladı: İstanbul’un su sorunu var mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'nin “Yeni Bir Gün” adlı programına bağlanarak, Çağla Şikel'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Esenler, Bağcılar, Bayrampaşa gibi ilçelerde vaka sayısının yoğun olmasının nüfus ve bina yoğunluklarıyla bağlantılı olduğunu vurgulayan İmamoğlu

söyle konuştu:

* Çalışanların şu anda işe gittiklerini görüyoruz. İstanbul'daki bütün organize sanayi bölgesi yöneticileriyle telekonferans yöntemiyle toplantımızı yaptık. Orada bir yöneticimiz ilginç bir istatistik verdi; ‘Enerji tüketiminin yüzde 40'larda azaldığını görüyoruz.

* Bu tespit, işçi sınıfımızın, çalışan emekçilerin devam ettiklerini gösteriyor. Bu durumun sosyal mesafeyi sıkıntıya sokabilir ihtimali üzerinden baktığımızda ve bahsini ettiğimiz ilçelerde de özellikle çalışan sayısının çokluğu, bence oradaki bulaşmayı tetikleyen unsurlar diye düşünüyorum

“GECİKEN HER GÜN RİSKİ ARTTIYOR”

İmamoğlu, sokağa çıkma yasağına ilişkin talebini de yineleyerek “Bilim Kurulu'muzun ve özellikle Vali'mizin topladığı Pandemi Kurulu'ndaki tıp insanlarının bize aktardıkları bilgiler ışığında, bu talebimizin ya da oradaki fikirlerin, zaman geçtikçe anlamını yitirdiği noktasında da görüşleri var. Her an bu sürecin yapılması gerekiyor. Israrımızda devam ediyoruz. Ama bu ısrarımızın hangi zamana kadar faydası var? Umarım öyle bir kötü durumu test etmeyiz hiçbirimiz. Ama ne yazık ki geciken her gün, riski artıran bir durumda. Bugün itibariyle tekrar ifade ediyorum: Sıkı bir tecridin, şöyle 2-3 haftalık bir tecridin, gerçekten İstanbul'umuza büyük bir katkı sunacağını tekrar hissediyorum; bilim insanlarının aktarımlarından dolayı” diye konuştu.

“BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 70'İN ÜSTÜNDE”

İmamoğlu, artan su tüketimi ile ilgili de açıklamalar yaparak şunları söyledi:

* Son yağışlarla, ilk defa yüzde 70'in üstüne çıkan bir baraj doluluğumuz var. Özellikle Trakya'nın yağış alması bizim için sevindirici oldu.

* Çünkü hem Istrancalar'dan faydalandığımız barajlarımızda su doluluk oranı yükseldi hem de Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere gibi barajlarımızdaki doluluk oranı yükseldi.

* Umuyorum Nisan ve Mayıs ayı çok verimli geçer. Şu an ulaştığı doluluk oranı ve farklı tedarik imkanlarımızdan dolayı, 2020 yılı içerisinde veya sonuna kadar, hiçbir şekilde bir su sıkıntımız yok.

* Bu konunda vatandaşlarımıza bu müjdeyi verebilirim. Ama şunu ifade edeyim: Su sıkıntımızın olmamasının en önemli kaynağı, insanların tasarruflu şekilde suyu kullanabilmesi.