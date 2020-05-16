İmamoğlu, “Askıda Fatura” haritasını paylaştı: Desteğin çok doğru yerlere gittiğini gösteriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların su ve elektrik faturalarının hayırsever vatandaşlar tarafından ödenebilmesi için “Askıda Fatura” kampanyasını başlatmıştı.
İmamoğlu, ödenen faturaların ilçelere göre dağılımının yer aldığı bir harita paylaştı. Haritada yer alan verilere göre en fazla fatura ödemesi yapılan ilçelerin başında Esenyurt, Sancaktepe, Bahçelievler, Sultangazi ve Bağcılar yer aldı.
“HAYIR İŞİNİ GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRELİM”
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayırsever vatandaşlarımızın askıda ödediği faturaların ilçe ilçe dağılımı, yoksulluk haritamıza uygun bir dağılım gösteriyor. Bu tablo hayırseverlerin desteğinin çok doğru yerlere gittiğini gösteriyor. Bu en güzel hayır işini güçlendirerek sürdürelim” ifadelerine yer verdi.
EN ÇOK FATURA ÖDEMESİ YAPILAN İLÇELERİN BAŞINDA ESENLER GELİYOR
Paylaşılan haritaya göre en fazla fatura ödenen ilçeler ve ödenen fatura adetleri şu şekilde sıralandı:
Esenyurt – 15 bin 41
Sancaktepe – 6 bin 454
Bahçelievler – 6 bin 207
Sultangazi – 6 bin 73
Bağcılar – 5 bin 998
Küçükçekmece – 5 bin 781
Pendik – 5 bin 603.
Ümraniye – 5 bin 362
Esenler – 4 bin 661
Gaziosmanpaşa – 4 bin 332