İmamoğlu, “Askıda Fatura” haritasını paylaştı: Desteğin çok doğru yerlere gittiğini gösteriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların su ve elektrik faturalarının hayırsever vatandaşlar tarafından ödenebilmesi için “Askıda Fatura” kampanyasını başlatmıştı.

İmamoğlu, ödenen faturaların ilçelere göre dağılımının yer aldığı bir harita paylaştı. Haritada yer alan verilere göre en fazla fatura ödemesi yapılan ilçelerin başında Esenyurt, Sancaktepe, Bahçelievler, Sultangazi ve Bağcılar yer aldı.

“HAYIR İŞİNİ GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRELİM”

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayırsever vatandaşlarımızın askıda ödediği faturaların ilçe ilçe dağılımı, yoksulluk haritamıza uygun bir dağılım gösteriyor. Bu tablo hayırseverlerin desteğinin çok doğru yerlere gittiğini gösteriyor. Bu en güzel hayır işini güçlendirerek sürdürelim” ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK FATURA ÖDEMESİ YAPILAN İLÇELERİN BAŞINDA ESENLER GELİYOR

Paylaşılan haritaya göre en fazla fatura ödenen ilçeler ve ödenen fatura adetleri şu şekilde sıralandı:

Esenyurt – 15 bin 41

Sancaktepe – 6 bin 454

Bahçelievler – 6 bin 207

Sultangazi – 6 bin 73

Bağcılar – 5 bin 998

Küçükçekmece – 5 bin 781

Pendik – 5 bin 603.

Ümraniye – 5 bin 362

Esenler – 4 bin 661

Gaziosmanpaşa – 4 bin 332

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