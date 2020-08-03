İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Taksim Meydanı’nı güzelleştirme çalışmaları kapsamında tüm tasarımcıları Taksim Kentsel Tasarım Yarışması’na katılmaya davet etmişti.

Birinci kademeyi geçen 20 projenin her birine 5.000 Euro ödeme yapılacağı, ikinci kademeye geçen projeler arasından seçilecek üç tasarıma ise 50.000 Euro ödül verileceği duyurulmuştu. Uluslararası yarışmayı kazanan proje 18 Temmuz’da açıklanacak.

“MEYDANLAR ŞEHRİN RUHUNU YANSITACAK”

Sosyal medya hesabı üzerinden ‘Taksim Kentsel Tasarım Yarışması’na ilişkin videolu bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, “Taksim Meydanı’nı en demokratik, en katılımcı yöntemle tasarlıyoruz. Herkesten fikir ve öneri alıyoruz, yarışma yapıyoruz, halk oylamasına gidiyoruz. Meydanlar hem tasarlanış hem de uygulanış yöntemleriyle şehrin ruhunu yansıtan alanlar olacak” dedi.

EYLÜL 2021'DE TAMAMLANACAK

Paylaşılan videoda konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan İPA Yarışmalar Koordinatörü Ömer Yılmaz şöyle konuştu:

* Ekim ayında İPA'nın aslında yürütücülüğünü yapan Bimtaş'ın ofisinde ilk toplantılar başladı. ‘İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor' söylemi mesela o toplantılardan çıkan bir söylemdir. Taksim'le ilgisi olmuş, Taksim'e katkı koymuş, korunmasına ilişkin sözü olan kişiler jüride yer buldular.

* İki tane yabancı jüri üyemiz var. Bunlardan bir tanesi Peru'dan bir mimar bir tanesi de Almanya'dan bir peyzaj mimarı. Uluslararası bir yarışma dolayısıyla. Taksim yarışması çalışmaları Eylül ayında başladı ve Mart ayında ilan edildi, 2021 Eylül'de de tamamlanacak. Yaklaşık 1 senelik bir süreç alacak.

YARIŞMACILARIN KİMLİĞİ BİLİNMEYECEK

Yılmaz, yarışma modelinin 2 kademeli olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* İlk kademede biz fikirlerin öne çıkacağı A3 kitaplar istedik aslında yarışmacılardan. 146 tane proje var elimizde. Bu 146 proje jüri çalışması sonunda 20'ye indirilecek. İkinci kademeye geçen her yarışmacı 5 bin Euro ücret alacak ve ikinci kademede bize büyük A0 paftalar teslim edecekler. 26 Eylül'de ödül töreni ve kolokyum yaparak eşdeğer 3 ödülü belirleyeceğiz.

Yılmaz, yarışmacıların kimliğini jürinin hiçbir zaman bilmediğini vurgulayarak, “Jüri de bilmiyor, idare de bilmiyor. Bunun altını kalınca vurgulamak gerekir” açıklamasında bulundu.

PROJELER HALKA ANLATILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Kent Konseyi işbirliğiyle bir halk oylaması yapacağını belirten Yılmaz sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Yani bu 3 proje halka anlatılacak. Bunlardan bir tanesini halkın seçmesi istenecek. TC kimlik numarası korumasıyla ve Taksim'e gelen kişilerin oy kullanmasıyla halkın seçtiği bir birinci ödül ortaya çıkacak. Ardından da idare, belediyemiz bir birinciye karar verecek.

* Ardından da uygulama projeleri çizilecek, gerekli izinler alınacak ve nihayetinde inşaat başlayarak hayal ettiğimiz Taksim'e ulaşacağız. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yarışmalarımıza mimarlar, şehir plancıları, peyzaj mimarları, endüstri ürünleri tasarımcılarıyla birlikte bütün mühendislik disiplinleri katılabilirler.

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