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İmamoğlu’ndan Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyruklarla ilgili açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan uzun kuyruklarla ilgili açıklama yaptı. Zorlaşan hayat şartlarının halk ekmeğe olan ilgiyi arttırdığını belirten İmamoğlu, "İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır" dedi.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 20:34, 05/12/2020
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İmamoğlu’ndan Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyruklarla ilgili açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Halk Ekmek büfeleri önünde yaşanan uzun kuyruklarla ilgili açıklama yaptı.

Zorlaşan hayat şartlarının halk ekmeğe olan ilgiyi arttırdığını belirten İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Halk Ekmek yıllardır günlük 800-900 bin adet ekmek üretiyordu.

* Zorlaşan hayat şartları Halk Ekmek'e olan ilgiyi artırınca günlük 1 milyon 250 bin ekmek üretmeye başladık.

* İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır.

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