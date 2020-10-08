İmamoğlu’nu tehdit eden sanığa hapis cezası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret ve tehdit içerikli elektronik postalar gönderdiği gerekçesiyle yargılanan Tuna Görgünoğlu davasında karar çıktı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Ekrem İmamoğlu ve sanık Tuna Görgünoğlu katılmazken avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat sanıktan şikayetçi olduklarını söyleyerek, “Sanık herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermemiştir. Ve bununla gurur duymaktadır. Sanık tehdit eyleminin en korkunç haliyle tehditlerini dile getirmişti. Kamu güvenliğini de tehlikeye düşürmektedir. Sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederiz. Ayrıca sanık zincirleme bir şekilde tehditlerini ve hakaretlerini sürdürmüştür. Bunların dikkate alınarak cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

1 YIL 10 AY HAPİS VE PARA CEZASI

Alınan beyanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Görgünoğlu'nu “tehdit” suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Görgünoğlu “hakaret” suçundan ise 11 bin 640 TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile pişman olduğuna dair bir beyanının bulunmadığını belirten mahkeme, iyi hal indirimi uygulamadı.