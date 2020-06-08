”İntihar etti” denilen askerin ailesinden suç duyurusu: Darp izleri var

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bulunan 1’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Hava Savunma Füze Komutanlığı’nda askerlik yapan Mustafa Araz (23) en son 10 Mayıs’ta kardeşi Metin Araz ile telefonda konuştu. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Araz, ertesi gün göğsündeki ağrı için revire gitti. Askeri araçla hastaneye götürülen Araz’a bir daha ulaşılamadı.

11 Mayıs günü saat 16.40 sıralarında baba Hasan Araz’ı telefonla arayan astsubay, oğlunun kaybolduğunu, hastaneye gittikten sonra kimseye haber vermeden ayrıldığını söyledi. Baba Araz, gelen arama sonrası oğlunun gidebileceği akrabalarını arasa da olumlu bir haber alamadı. 12 Mayıs günü ise Araz Ailesi’ne, oğullarının öldüğü haberi askeri birimlerce iletildi.

”BİLEKLERİNDE BAĞLAMA İZİ VARDI”

Otopsi işlemi sonrası oğlunun cansız bedenini gören Hasan Araz, ”Mustafa’nın bileklerinde bağlama izi vardı. Yüzünün her tarafında morluklar vardı. Çenesinde derin bir yarık vardı. Yine sırtında aşırı morluklar vardı. Oğlum intihar edecek biri değildi. Oğlumun, işkence sonucu öldürüldüğünü düşünüyorum. Tek beklentim olayın tüm yönleri ile soruşturulması” dedi.

ÜSTÜNÜN KAPATILMASI ENDİŞESİ

Araz Ailesi’nin avukatı Cesim Parlak ise, Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı’na, ‘Kasten öldürme, ‘işkence’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamalarıyla başvuruda bulunduklarını kaydetti.

Askeri yetkililerin verdikleri ifadelerde çelişkilerin bulunduğunu öne süren Parlak ”Cesedin bulunduğu yer aslında birçok şeyi ortaya koyuyor. Ceset, Babaeski Devlet Hastanesi’ne 2 kilometre uzaklıkta metruk bir AVM’nin arka duvarının dibinde bulunuyor. 15 metre yükseklikten atlayarak intihar eden kişinin, duvarın dibine yapışık bir biçimde düşmesi temel fizik kurallarına aykırı. Yine, Mustafa’nın cansız bedeni sırt üstü bulunuyor. Yüksekten atlayan bir kişinin sırt üstü kalması da imkânsız. Etkin bir soruşturmanın yapılacağına dair şüphemiz var” ifadesinde bulundu.

”İNTİHAR EDECEK SORUNU YOKTU”

Soruşturma kapsamında Araz’ın asker arkadaşlarından er O. Ç.’nin ifadesinde, ”Mustafa intihar edecek biri değildi. Psikolojik sorunları olan biri değildi. Gülüp eğleniyorduk birlikte. Karamsar biri de değildi’ dediği, tim komutanı teğmen M. A.’nın da ”Kendi halinde iyi bir çocuktu. Onunla bir sıkıntı yaşamadık” dediği öğrenildi.

Öte yandan, yaşamını yitiren Mustafa Araz’ın askerliğini yaptığı 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı, geçen hafta sosyal medyaya düşen, bir ere yönelik eziyet videosu ile de gündeme gelmişti.