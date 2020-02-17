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IŞİD infazcısı Bursa’da yakalandı

Terör örgütü IŞİD komutanı ve infazcısı olduğu iddia edilen Y.A.A., Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan ve bir doğal gaz servisinde çalıştığı öğrenilen Y.A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

17:26 -
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü IŞİD’in sözde komutanı Abu Taki Al Shamy kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A. (50) gözaltına alındı.

Suriye Deyr Zor El-Meadin ve Bukemal bölgelerinde sözde ‘komutan’ olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen şüphelinin, IŞİD adına infaz gerçekleştirdiği ve bu kanlı eylemleri sosyal medya üzerinden yayınladığı öğrenildi.

IŞİD’in infazcısı Bursa İnegöl’de doğal gaz servisinde çalışırken yakalandı. Foto: DHA

İnegöl ilçesinde yakalanan Y.A.A.’nın bir doğal gaz servisinde çalıştığı öğrenildi. Y.A.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

Bursa İnegöl infaz IŞİD sosyal medya Suriye Terör terör örgütü
Son güncelleme: 17:55 17.02.2020
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