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İŞKUR Müdürü rüşvet ve zimmetten tutuklandı

Mersin’in Anamur İlçesi İŞKUR Müdürü Ertuğrul G., rüşvet ve zimmet suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ev ile makamında arama yapılan müdürün banka hesaplarının da incelemeye alındığı öğrenildi.

Ali Ekber ŞEN / Mersin
20:58 -
Haberler Gündem
İŞKUR Müdürü rüşvet ve zimmetten tutuklandı

İŞKUR Anamur Müdürü Ertuğrul G., hakkında son dönemde çeşitli iş yerlerinde istihdamları sağlanan 20 kişiden, rüşvet alarak zimmetine para geçirdiği yönünde yapılan bir şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

20 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, önceki gün müdür Ertuğrul G.’yi, evine gözaltına aldı.

Müdür Ertuğrul G.’nin ev ile makamında arama yapılarak bilgisayarına da el konuldu. Rüşvet ve zimmet suçlamasıyla ilgili 20 kişinin de ifadesinin alındığı öğrenildi.

BANKA HESAPLARI İNCELEMEDE 

Banka hesapları da incelemeye alınan Anamur İŞKUR Müdürü Ertuğrul G., çıkarıldığı mahkemece rüşvet ve zimmetine para geçirmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son güncelleme: 21:05 17.05.2020
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