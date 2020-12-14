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İstanbul için sarı alarm! Meteoroloji’den art arda önemli uyarılar

Meteoroloji, Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı. MeteoUyarı sistemine göre ise İstanbul'a yarın için sarı uyarı yapıldı. Uyarıda kentte yağmurun etkili olacağı kaydedildi.

Güncellenme: 17:55, 14/12/2020
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İstanbul için sarı alarm! Meteoroloji’den art arda önemli uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinin güney ve doğusunda beklenen yağışlara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

15 Aralık 06:00 ile 21:00 saatleri arasında geçerli olan uyarıda şöyle denildi:

* Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların, İstanbul'un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İKİ İL İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları Şırnak ve Hakkari çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı da uyardı.

15 Aralık 15:00 ile 23:59 saatleri arasında geçerli olan uyarıda da şu ifadeler kullanıldı:

* Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yarın (15.12.2020 Salı) beklenen yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 Kg/m2), akşam saatlerinden sonra Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğu kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, fırtına, tipi şekline kar yağışı, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji’nin MeteoUyarı sistemine göre ise aralarında İstanbul’un da bulunduğu birçok ile yarın için sarı uyarı yayınlandı.

Sarı alarm verilen illerin Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Muş, Sakarya, Tunceli, Şırnak ve Yalova olduğu açıklandı.

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Yayınlanma Tarihi:17:50,