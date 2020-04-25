İstanbul imsakiyesi: İstanbul sahur vakti… İstanbul’da sahur saat kaçta?

İstanbul için sahur vakti ne zaman? Mutfağı Ramazan ayının neşesi ve sahur vaktinin bereketi kapladı. Yılın en hayırlı ayı kabul edilen bu ayda oruçlar tutuluyor, namazlar kılınıyor, birlik ve beraberlik her yerde kendini hissettiriyor. İstanbullular Google üzerinden araştırıyor: İstanbul için sahur vakti ne zaman sona eriyor? İşte İstanbul'un için sahur ve iftar vakitleri…

İSTANBUL'DA SAHURA KAÇ SAAT KALDI?

ORUÇ İBADETİNİN HİKMET VE FAYDALARI

Allah’ın emir ve yasaklan elbetteki kulların iyiliği içindir. İslâm bilginleri, bütün hükümlerin insanların yararlarını gerçekleştirme amacına yönelik olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Allah’ın yapılmasını istediği şeylerde kullar için çok büyük faydalar, yasakladığı şeylerde ise büyük zararlar bulunduğu inkar edilemez bir gerçektir. İslâmi öğretinin kendilerine yüklediği görev gereği İslâm âlimleri çeşitli ibadetlerin yarar ve hikmetleri konusunda öteden beri kafa yormuş, bunların kişisel pratik yararlarından çok, insan nefsinin arındırılması ve yükseltilmesi yolunda fonksiyonel hâle getirilmesine çalışmışlardır. Bu bağlamda kulların yapmakla yükümlü tutulduğu ibadetlerin sağladığı bazı faydalar ya da hikmetler tespit edilebildiği gibi, bu faydaların veya gerçekleştirilmek istenen amaçların tamamının tespit edilemediği de bir hakikattir.