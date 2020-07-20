İstanbul Valiliği’nden ‘yardım’ açıklaması

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Eyüp Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocuklarının eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İstanbul Tabip Odası tarafından başlatılan yardım kampanyası başlatılmış, ancak kampanyadan bir gün sonra İTO tarafından yapılan açıklamada kampanyanın valilik tarafından engellendiği iddia edilmişti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocuklarının eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerekli izinler verildiğini ancak merhum doktorun eşinin istememesi üzerine kampanyanın sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi;

*Kampanya sürecinde Sayın Rivaze Kalaycı, Valiliğimize sunmuş olduğu 17.07.2020 tarihli dilekçeyle “Yardım Toplama Kampanyası”nın sonlandırılmasını talep etmiştir.

*Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'nın eşi Rivaze Kalaycı'nın muvafakatı ile İstanbul Tabip Odası'na verilen yardım toplama izni, yine Rivaze Kalaycı'nın talebi doğrultusunda sonlandırılmıştır.

*Konuyla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası'na, sorumlu Kurul ve ilgili bankalara bilgi verilmiştir. Valiliğimizce yapılan işlem, ailenin talebinin yerine getirilmesidir.