İstanbul’da bugün bulaşıcı hastalıktan hayatını kaybeden kişi sayısı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün İstanbul’da 435 ölüm gerçekleşti. Bu ölümlerden 211’inin bulaşıcı hastalık kaynaklı olduğu öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde bildirdiği ölüm sayısı ile İstanbul’da İBB kaynaklarına bildirilen ölüm sayısının tutarsızlığına dikkat çekiyordu.

İBB Mezarlıklar Müdürlüğü verilerine göre dün 201 kişi bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybederken, Sağlık Bakanlığı corona virüsü kaynaklı ölüm sayısını aynı gün Türkiye genelinde 153 olarak bildirmişti.

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