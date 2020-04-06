İstanbul’da corona etkisi: Toplu taşıma araçları boş kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verilerine göre İstanbul’da toplu taşıma kullanımında corona virüsü salgını sürecinde ilk kez büyük bir düşüş yaşandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun “İstanbul'un salgından en çok etkilenen il olması, evde kal çağrılarına daha sıkı uyulması, 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmesi ile şehrimizdeki toplu taşıma kullanımında ilk kez yüzde 90’ı aşan bir azalma olmuştur” dedi.

4.8 MİLYONDAN 382 BİNE DÜŞTÜ

İBB’nin verilerine göre salgından önceki 1 Mart ve 5 Mart pazar günleri 4.8 milyon civarındaki yolculuk sayısı ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’ın ardından inmeye başladı. 15 Mart pazar günü yüzde 45.1 oranında düşen yolculuk sayısı 2 milyon 522 bin 565 olarak gerçekleşti.

22 Mart pazar günü yüzde 82.2 oranında düşüş oldu ve 816 bin 270 kart basıldı. 29 Mart pazar günü düşüş yüzde 89.9 oldu ve 464 bin 102 kez yolculuk yapıldı. 5 Nisan pazar günü ise düşüş yüzde 91.7 oranında oldu. Pazar günü İstanbul’da toplu taşıma araçları 382 bin 492 kez kullanıldı.