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İstanbul’da drone destekli corona denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Üsküdar Meydanı'nda drone destekli corona virüsü denetimi yaptı.

14:56 -
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İstanbul’da drone destekli corona denetim

Corona ile mücadele kapsamında Üsküdar Meydanı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Polis ekipleri karadan, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de havadan vatandaşların maske ve mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti. Maskesini doğru şekilde takmayan vatandaşlar drone yardımıyla tespit edilerek uyarılarda bulunuldu.

FOTO: DHA

Bazı vatandaşlar drone uyarılarının ardından maskelerini düzelterek yollarına devam etti. (DHA)


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