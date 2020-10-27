İstanbul’da kritik corona virüsü zirvesi

Sosyal medya hesabından İstanbul’daki vaka artışına ilişkin yapılan toplantıyla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Koca şu ifadeleri kullandı:

* İstanbul'da vaka sayılarındaki büyük artış, şehirde her alanda harekete geçmeyi gerektiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumundan İl Göç İdaresi ve DHMİ Atatürk Havalimanı Müdürlüğüne kadar tüm il idaresiyle bir araya gelerek, hareket planlarımızı ele aldık. SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM.

* İstanbul'da vaka sayılarındaki artış, büyük hazırlık gerektiriyor. Çalışmalarımızın 4. gününde üniversite rektörleri, Tıp Fakültelerinin dekanları ve hastane başhekimleriyle bir araya geldik. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM.

İSTANBUL TABİP ODASI: TÜM VAKALARIN YÜZDE 38.8’İ İSTANBUL’DA

“İstanbul’da Sağlık Raporları Ekim Ayı”' raporunu kamuoyuna açıklayan İstanbul Tabip Odası, 18 Ekim 2020 itibarıyla Türkiye’deki tüm vakaların yüzde 38.8’inin İstanbul’da olduğunu, rakamlarınsa sadece hastanede yatan vatandaşların sayısını içerdiğini açıklamıştı.

İstanbul’daki hızlı artışa karşı etkili, yerinde önlemler alınmazsa bir kaos tablosuyla karşı karşıya kalınacağı uyarısı yapılan raporda pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadığı tükenmişliğe, sorunlara da dikkat çekildi.

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