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İstanbul’da şok baskın! 156 bin maske ele geçirildi

İstanbul'da izinsiz maske üreten iki firmaya düzenlenen baskında, 156 bin maske ele geçirildi. Satışı yasak olmasına rağmen kaçak maske üreten iki iş yeri de mühürlendi.

Habip ATAM
13:56 -
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Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yeni Mahalle, Efsane Sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde sahte maske üretimi yapıldığı yönünde ihbar aldı. Atölyeye baskın düzenleyen polis satışa hazır 55 bin 200 maske ve 93 bin dikime hazır maske ele geçirildi.

Diğer operasyon ise Kağıthane, Çağlayan Mahallesi, Vatan Caddesi’ndeki bir adrese gerçekleştirildi. Bir tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 8 bin maske ele geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maske satışlarının yasak olduğunu açıklamasına rağmen kaçak maske üreten iki iş yeri de kapatılarak, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Cumhurbaşkanı Emniyet istanbul operasyon Polis Tekstil
Son güncelleme: 14:10 09.04.2020
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