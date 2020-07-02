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İstanbul’da şoke eden görüntüler: Maskeli izdiham

İstanbul'da corona virüsü salgınına rağmen tıka basa dolu minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü.

15:06 -
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İstanbul’da şoke eden görüntüler: Maskeli izdiham

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde Şirinevler-Başakşehir hattında çalışan minibüsler, corona ile mücadelenin en önemli adımı olan ‘sosyal mesafe’ ve ‘kapasite azaltma’ kurallarını hiçe sayıyor.

Salgın tehlikesine aldırmayarak balık istifi yolcu alınan minibüslerde vatandaşların, yolculuklarını kapılardan sarkarak yapması da, tehlikeli görüntülere sahne oldu.

FOTO: DHA

Çevre sakinleri ise salgın sürecinde, normalden fazla yolcu taşıyan ve kurallara uymayan minibüs şoförlerine isyan etti.

KAZAYA  DAVETİYE ÇIKARIYORLAR 

Görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri, vatandaşları minibüs içinde sıkıştırıp, kapılarını kapatmaya çalıştı. Ancak içerideki yolcu sayısının fazla olması nedeniyle, kapılar kapanmadı.

FOTO: DHA

Öte yandan birçok minibüs şoförünün coronadan korunmak için uyulması gereken kuralların yanı sıra, trafik kurallarına da aldırmadığı görüldü.

FOTO: DHA

Trafik yoğunluğunda birbirleriyle yarışırcasına ters yönden gidip, kırmızı ışıkta geçen minibüslerden biri, karşıdan gelen bir halk otobüsüyle kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

CEZA KESİLECEĞİNİ SANIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİRDİ

Kuralları ihlal ettiği sırada görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri ise, kendilerine ceza kesileceğini sanarak, güzergahlarının dışına çıktı.

FOTO: DHA

Ayrıca bir şoför, corona salgınına rağmen neden bu kadar fazla yolcu aldığı sorularını yanıtsız bırakırken, minibüslerden birinin trafiğe plakasız çıkması da dikkat çekti. (DHA)

Aşık Veysel Balık Başakşehir Corona istanbul kaza Küçükçekmece trafik
Son güncelleme: 15:12 02.07.2020
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