İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Ocak su kesintisi listesi…

Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi listesi sular ne zaman gelecek sorusuna cevap oluyor. Planlı kesintilere dair bilgiler ve arıza durumu detayları haberimizde yer alıyor. İşte su kesintisi listesi…
27 OCAK SU KESİNTİSİ LİSTESİ
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilbayır Mah,Hastane Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-27 11:34:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-27 10:46:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Çobançeşme Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-27 09:40:23.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-27 11:12:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-27 10:28:44.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Levent Mah,Akat Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-27 10:01:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Menderes Mah,Kazım Karabekir Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-27 10:26:58.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-27 10:12:23.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-27 11:13:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-27 11:20:28.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.