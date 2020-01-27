İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ 27 Ocak su kesintisi listesi…

Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi listesi sular ne zaman gelecek sorusuna cevap oluyor. Planlı kesintilere dair bilgiler ve arıza durumu detayları haberimizde yer alıyor. İşte su kesintisi listesi…

27 OCAK SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yeşilbayır Mah,Hastane Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-27 11:34:01.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-27 10:46:49.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Çobançeşme Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-27 09:40:23.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-27 11:12:41.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-27 10:28:44.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Levent Mah,Akat Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-27 10:01:31.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Menderes Mah,Kazım Karabekir Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-27 10:26:58.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-27 10:12:23.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-27 11:13:20.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-27 11:20:28.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.