İstanbul’da tarihi eser operasyonu!

Operasyon, İstanbul Kaçakçılık Polisi tarafından gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Arnavutköy'de tarihi eser depolanan bir adresi belirleyince harekete geçti. Yapılan araştırmalarda adreste Roma, Bizans ve Venedik dönemlerine ait eserlerle gemi çapası bulunduğu belirlendi.

ARKEOLOG POLİSLER GÖREV ALDI

Arkeolog polislerin de yer aldığı çalışmaların ardından operasyon kararı verildi. Adrese düzenlenen baskında; M.Ö. 2200 ile M.S. 1400 yılları arasında ticari faaliyetlerde kullanıldığı belirlenen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Özellikle Roma, Bizans ve Venedik dönemlerine ait eserler arasında zeytinyağı, şarap ve tahıl taşımacılığında kullanılan küp ve amforalar bulunduğu belirtildi. Amforalardan birinin 4 bin 400 yıllık olduğu dile getirildi.

MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEK

Aramalarda bulunanlar arasında Bizans T tipi çapa, Venedik gemilerinde kullanılan ahşap çapa da yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilenen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.