Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da tarihi eser operasyonu!

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 4 bin 200 yıllık amforaların da bulunduğu eserler ele geçirildi.

Ümit TÜRK
13:54 -
Haberler Gündem
İstanbul’da tarihi eser operasyonu!

Operasyon, İstanbul Kaçakçılık Polisi tarafından gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Arnavutköy'de tarihi eser depolanan bir adresi belirleyince harekete geçti. Yapılan araştırmalarda adreste Roma, Bizans ve Venedik dönemlerine ait eserlerle gemi çapası bulunduğu belirlendi.

ARKEOLOG POLİSLER GÖREV ALDI

Arkeolog polislerin de yer aldığı çalışmaların ardından operasyon kararı verildi. Adrese düzenlenen baskında; M.Ö. 2200 ile M.S. 1400 yılları arasında ticari faaliyetlerde kullanıldığı belirlenen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

FOTO: SÖZCÜ

Özellikle Roma, Bizans ve Venedik dönemlerine ait eserler arasında zeytinyağı, şarap ve tahıl taşımacılığında kullanılan küp ve amforalar bulunduğu belirtildi. Amforalardan birinin 4 bin 400 yıllık olduğu dile getirildi.

MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEK

Aramalarda bulunanlar arasında Bizans T tipi çapa, Venedik gemilerinde kullanılan ahşap çapa da yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilenen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more