Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’daki vefat sayılarında korkutan tablo

Corona virüs salgının merkezi olan İstanbul’daki toplam ölüm sayısı, Kasım ayında geçtiğimiz yıllara göre 2 katına çıkmış durumda. 2018 ve 2019’da günlük ortalama 200’ler civarında olan vefat sayısı, bu yıl Kasım ayında 400’lere ulaştı

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 11:07, 28/11/2020
Haberler Gündem
İstanbul’daki vefat sayılarında korkutan tablo

Corona virüs salgınında vaka sayılarının tekrar zirve yapması ile birlikte açıklanan vefat sayıları ile ilgili tartışmalar da yeniden gündemde. Salgının merkezi durumunda olan İstanbul'daki vaka ve vefat sayısı da bu tartışmaların odağında yer alıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüs salgınının İstanbul'da geldiği nokta ile ilgili geçtiğimiz günlerde uyarılarda bulunarak İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na sağlık kurumlarından “bulaşıcı hastalık” kodu ile her gün gönderilen vefat sayısının, Türkiye için açıklanan vefat sayısının en az 50 kadar fazlası olduğunu söylemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da  “Açıkladığımız tüm rakamlar doğru, herkes icraata odaklanmalı” demişti. İmamoğlu da bakana yanıt vererek İstanbul'da geçen senenin Kasım ayı ile bu yılın Kasım ayı arasında son 10  günde iki katından fazla ölüm sayısına ulaşıldığını belirterek “Geçen sene ile bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık yok ki; bir tek covid var. Geçen sene ile bu sene arasında başka bir bulaşıcı hastalık varsa açıklasınlar. İki katını aşan vefat sayısı var” demişti.

İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı Küçükçekmece Mezarlıklar Gasilhanesi (Fotoğraf: Fahrettin ÖZTÜRK)

VEFAT SAYISI 2 KATINA ÇIKTI

Son olarak Küçükçekmece'deki gasilhane önünde yıkanmayı bekleyen cenazeler nedeniyle oluşan uzun kuyruk görüntüsü İstanbul'daki son durumu da özetler nitelikte. İstanbul'da son 3 yılın Kasım ayındaki vefat sayıları arasında neredeyse 2 katı ulaşan bir fark dikkat çekiyor. 2018 ve 2019 yılının Kasım aylarında günlük ölüm sayısının 200'ler civarında olduğu İstanbul'da, bu yıl sayı 400'ler seviyesinde. E-Devlet uygulaması üzerinde İstanbul'daki vefat sayıları sorgulandığında 2018 yılında 1-26 Kasım arasında  toplam vefat sayısı 5 bin 385 iken 2019'da aynı dönemde bu sayı 5 bin 312 oluyor. 2020 yılına gelindiğinde ise 1-26 Kasım tarihleri arasındaki toplam vefat sayısı 9 bin 828'e çıkıyor.

“BULAŞICI HASTALIK” KODU TARTIŞMASI

Bulaşıcı hastalık kodu ile sağlık kurumlarından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na gönderilen ölüm bildirimleri de tartışma konusu. Salgın öncesinde ölüm raporlarında bu kod pek kullanılmadığı için geçtiğimiz yıllar ile karşılaştırma yapmak mümkün değil. “Bulaşıcı hastalık” olarak kayıtlara geçen her ölümün Covid-19’a bağlı olup olmadığı da tartışmalı.  İstanbul'da son 9 ayda İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na sağlık kurumlarının “bulaşıcı hastalık” kodu ile bildirdiği vefat sayıları; Nisan ve Mayıs ayında binlerle ifade edilmeye başlarken Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül’de yüzler seviyesine indi. Ekim ayında ise vefat sayısı tekrar binlerle ifade edilmeye başlanmış durumda. İlk vakanın görüldüğü Mart ayından Kasım ayına kadar bulaşıcı hastalığa bağlı olarak İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bin 600'ü buldu.

Corona e-devlet istanbul Kasım ayı Küçükçekmece Ölüm Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye
Yayınlanma Tarihi:10:54,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more