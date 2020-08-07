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İstanbullular dikkat! Tek şeride düşecek

İstanbul Haliç Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının 2. etabı başlıyor. Çalışma nedeniyle Edirnekapı - Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin 2’si bu geceden itibaren 7 gün boyunca kapatılacak.

Sozcu.com.tr
12:07 -
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İstanbullular dikkat! Tek şeride düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına devam edecek.

D-100 Karayolu üzerinde bulunan Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasındaki çalışmayla bitirilecek. Çalışma, bu gece 24:00'ten itibaren başlayacak.

EDİRNEKAPI-OKMEYDANI İSTİKAMETİ 

İş kapsamında, köprünün Edirnekapı – Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak trafik akışı 1 şeritten sağlanacak.

Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.

D-100 istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik
Son güncelleme: 12:22 07.08.2020
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