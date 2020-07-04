İstanbullular piknik alanlarına ve plajlara akın etti!

Pandemi süreci nedeniyle uzun süredir evlerinde olan İstanbullular havaların ısınmasıyla beraber piknik alanları ve plajlara akın etti. Aileleriyle beraber Belgrad ormanına giden vatandaşlar mangal yaptı. Piknik alanında da yoğunluk görüntülendi.

“BU KADAR KALABALIK OLDUĞUNU BİLSEYDİM GELMEZDİM”

Ormanda piknik yapan Şükrü Güven eşinin rahatsız olduğunu ve uzun süre sonra ilk defa dışarı çıktığını belirterek “Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını elimizden geldiği kadar dikkate alıyoruz. Ormanın şu an aşırı derece kalabalık olduğunu görüyorum. Şu anda böyle olduğunu bilseydim, gelmezdim buraya” dedi.

“SIKINTIDAN DOLAYI DIŞARI ÇIKTIK”

Dışarı çıkarak güzel şeyler hissettiğini dile getiren Zeynel Sevimli ise “Evde kalmak bir hapisti dışarıda çocuğunla olmak her zaman güzeldir” ifadelerini kullandı.

Sevimli, corona virüsüne karşı aldığı önlemler sorusuna ise şöyle cevap verdi:

* 3 aydır insanlardan uzaktık. Eşlerimizden dostlarımızdan uzaktık.

* Şimdi biraz hafifleyince ister istemez sıkıntıdan dolayı gelmeye başladık.

* Ormanda biraz sosyal mesafeye dikkat edilirse, maskeler takılırsa iyi olacağını düşünüyorum.

“PANDEMİDE DENİZ ÇOK GÜZEL”

Sarıyer’deki Gümüşdere plajına da akın eden vatandaşlar görüntülendi.

Denizin ve kumun tadını çıkan vatandaşların voleybol oynadığı görüldü. Yusuf Bakar “Pandemi döneminde denize girmek çok güzel, memnunuz” dedi.

“GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARALIM DEDİK ”

Corona virüsünden korkmadığını, tedbir aldığını kaydeden Hasan Akdoğan da şöyle konuştu:

* Aracımızda maskeler var, elimizden geldiği kadar sosyal mesafeye dikkat ediyoruz.

* Gaziantep’ten misafirim geldiği için hafta sonu denize gelmek istedik. Güzel havanın tadını çıkaralım dedik. DHA