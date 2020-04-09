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İşte Türkiye’nin yardım etmediği tek ülke!

Büyük Buluşma programında konuşan Yılmaz Özdil, Türkiye’nin şimdiye kadar yardım etmediği ‘tek ülke’yi açıkladı. Uğur Dündar da maske dağıtımındaki çelişkilere değindi.

20:27 -
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Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, moderatörlüğünü Gökmen Ulu’nun yaptığı Büyük Buluşma programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

-Maske dağıtımında hangi sıkıntılar yaşanıyor?

-Usta gazeteci Uğur Dündar yaşananları anlattı, Yılmaz Özdil maske ile ilgili çarpıcı rakamlar verdi…

-Yapılan yardımlar ne derece yeterli?

-Tarım sektörü Covid-19’dan nasıl etkilendi?

-İktidarın tarım politikalarının feci sonuçları…

-Bir annenin açlık isyanına verilen skandal yanıt için duayen isimlerden çarpıcı yorum…

Hepsi ve daha fazlası Büyük Buluşma’da…

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Corona Gökmen Ulu Sözcü Türkiye Uğur Dündar Yılmaz Özdil
Son güncelleme: 20:51 09.04.2020
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