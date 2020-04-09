İşte Türkiye’nin yardım etmediği tek ülke!

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, moderatörlüğünü Gökmen Ulu’nun yaptığı Büyük Buluşma programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
-Maske dağıtımında hangi sıkıntılar yaşanıyor?
-Usta gazeteci Uğur Dündar yaşananları anlattı, Yılmaz Özdil maske ile ilgili çarpıcı rakamlar verdi…
-Yapılan yardımlar ne derece yeterli?
-Tarım sektörü Covid-19’dan nasıl etkilendi?
-İktidarın tarım politikalarının feci sonuçları…
-Bir annenin açlık isyanına verilen skandal yanıt için duayen isimlerden çarpıcı yorum…
Hepsi ve daha fazlası Büyük Buluşma’da…