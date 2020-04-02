İYİ Parti’den hükümete çağrı: Derhal geçilsin

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Mustafa Cihan Paçacı, düzenlediği basın toplantısında dünyayı ve Türkiye'yi kısa zamanda etkisi altına alan corona virüsü ile mücadelede birlik olunması gerektiğini söyleyerek hükümete çağrıda bulundu.

Paçacı, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin yardım kampanyası için topladığı paralara bloke koyulmasını eleştirerek, şunları söyledi;

*Bu dönemde siyasi tavırla hareket edilmesi son derece yanlıştır. Millet can derdinde, ekmek derdinde iken iktidar maalesef siyasi rant derdine düşmüştür. Ankara ve İstanbul Belediyesi AK Partinin elinde olsaydı bu kararlar alınır mıydı?

*Kaldı ki belediyeler İç İşleri Bakanlığının denetimine tabidir. Toplanan bağışın her bir kuruşu İç İşleri Bakanlığınca denetlenebilir. Buna rağmen belediyelerin bağış toplamasının önlenmesi aslında yardıma muhtaç vatandaşlara yapılacak yardımı önlemektedir.

*En kısa sürede yerel yönetimlerin de kampanya başlatarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmesinin önü açılmalıdır.

“PARTİ TEMSİLCİLERİNİN BULUNDUĞU BİR KRİZ ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURUN”

“Ayrışmaya değil, birlik ve beraberlik içerisinde siyaset üstü bir çalışmaya ihtiyaç vardı” diyen Paçacı sözlerine şöyle devam etti;

*İYİ Parti olarak, Sayın Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in de daha önce dile getirdiği gibi parti liderlerini tek tek veya topluca çağırıp görüş alışverişinde bulunun.

*Parti temsilcilerinin bulunduğu bir kriz çalışma grubu oluşturun. Böyle bir yöntemi benimsediğiniz takdirde İYİ Parti olarak bu krizin en az hasarla atlatılması için katkı sağlayacağımızı buradan kamuoyuna ifade etmek istiyorum.

*Bu millet bu krizi, ancak bir ve beraber olarak dayanışma ruhuyla çözebilecektir.

“21 GÜN SÜRELİ ZORUNLU KARANTİNA UYGULAMASINA DERHAL GEÇİN”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i zorunlu karantina uygulanması gerektiğini söylediğini hatırlatan Paçacı, 21 gün süre ile zorunlu karantina uygulamasına geçilmesini istedi. Paçacı şu ifadeleri kullandı;

*İktidar, halkın zaruri ihtiyaçları karşılama mecburiyeti doğabileceği sebebiyle ‘Zorunlu Karantina Uygulamasını’ devreye sokmamıştır. Daha dün Sağlık Bakanı Sayın Koca, bir hastanın otuz kişiye hastalık bulaştırdığını ifade etmiştir.

*İktidarın bu inadı devam ettiği sürece korkarım ki ülkemizde vaka ve ölüm sayısı önümüzdeki bir aylık sürede kontrolü çok güç bir noktaya gelebilecektir. Böyle bir gelişme sağlık sistemimizi de önemli ölçüde tahrip edecektir.

*Buradan İYİ Parti olarak, tekrar ifade ediyoruz ki 21 gün süre ile zorunlu karantina uygulamasına derhal geçin.

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