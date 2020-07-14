İYİ Partili Sıdalı’dan dikkat çeken Ayasofya açıklaması!

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Habertürk Özel programının konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Sıdalı şu ifadeleri kullandı;

“SON DERECE MEMNUNİYET VERİCİ”

*Hepimiz Ayasofya’nın bir egemenlik hakkı olduğunun farkındayız. İYİ Parti olarak biz bunun başından beri destekçisiyiz. Hatta bu sürecin çok uzadığını, zamanın ruhunun buna çok müsait olduğuna inanıyoruz.

*Bunun için bir Danıştay kararını beklemenin gerekli olduğunu hiçbir zaman düşünmedik. Bu konuda verdiğimiz bir öneri de var Meclis’te. Ben inanıyorum ki eğer bu Meclis’in desteğiyle çıksaydı yurt dışından aldığımız eleştirileri yumuşatmak anlamında, bütünlük göstermek anlamında çok daha kuvvetli bir mesaj olurdu.

*Maalesef o dönem içerisinde aradaki o irtibatı sağlayamadık. Danıştay kararının arkasından da Ayasofya’nın ibadete açılması kararı geldi. Son derece memnuniyet verici bir şey.

“KAYGI VE ENDİŞELER VAR”

*Tabi bunun ibadete açılmasıyla sınırlı kalması lazım. Biz Ayasofya’yı ibadete açar ve siyasete kapatmazsak o zaman bu konudaki eleştirileri hep beraber göğüslemek konusunda sıkıntı çekeriz diye düşünüyorum.

*Nihayetinde olması gereken olmuştur. Ayasofya ibadete açılmıştır. Kaygı ve endişeler var bu konuyla ilgili. Özellikle belirli noktalarda. Bunu Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan da belirtti. Ben eminim devlet aklı bununla ilgili hazırlıklarını tamamlamıştır.

“TÜRKİYE’NİN GÜNCEL SORUNLARI GÜNDEME GELMELİ”

Sıdalı, bu konuda ifade ettiği kaygı ve endişeleriyse şöyle açıkladı;

*En azından sayın Cumhurbaşkanı’nın son yaptığı açıklamalardan özellikle yurt dışında, başta Türkler olmak üzere yabancı düşmanlığı had safhada.

*Dolayısıyla bunlarla ilgili önlemlerin alınması gerekir. Yurt dışında ciddi sayıda camimiz var. Bunlarla ilgili endişeler var. Bunların muhakkak giderilmesi gerekiyor.

*Vakıf davaları noktasında da endişeler var. Bunları düşünmüş olmalarını temenni ediyorum. Artık Ayasofya’nın Türkiye gündemindeki yerini, Türkiye’nin güncel sorunlarına bırakmasını temenni ediyorum.

*Ayasofya’yı kendi içimizde tartışmaya açtıkça bunu uluslararası zeminde de tartışmaya açmış durumdayız. Şimdi önümüzde güncel, çok ciddi problemler var.

*Hepimiz farkındayız. Salgınla mücadele ediyoruz. Halkımız geçim sıkıntıları içerisinde. Benim temennim bundan sonraki dönemde bütün bu sorunların üstesinden gelen bir Türkiye ortaya çıkar ve hep beraber şükür namazını Ayasofya Camii’nde kılarız.

“BU GİRİŞİM BANGIR BANGIR GELDİ”

“15 Temmuz’un yıldönümünde FETÖ ile mücadelede nereye gelindi?” sorusunu yanıtlayan Sıdalı, şu ifadeleri kullandı;

*15 Temmuz çok ciddi bir darbe girişimidir. FETÖ devletin gerçekten içine sızmış bir terör örgütüdür. Biz bunu her yerde söyledik. Bunu söyleyen sadece biz değiliz.

*Belki de Ayasofya meselesi gibi FETÖ’nün çok ciddi bir terör örgütü olduğu, Türk demokrasisine çok ciddi bir darbe vurmaya çalışan bir yapı olduğu Meclis’te tüm partiler tarafından kabul ediliyor.

*AK Parti dışında kalan tüm partiler diyorlar ki, ‘Bu girişim bangır bangır geldi.’ Böyle gelirken o döneme kadar da FETÖ’yle ilgili çok ciddi riskler vardı. Bunlarla ilgili çeşitli dönemlerde çok çok ciddi uyarılar yapıldı.

“HERKESİN ETEKLERİNDEKİ TAŞLAR DÖKÜLMELİ”

FETÖ’yle ilgili bir araştırma komisyonu kurulmalı önerisini yineleyen Sıdalı, “Benim ısrarla söylediğim şey bununla ilgili bir komisyonun kurulması. Hiç kimsenin siyasi rant, siyasi endişe gütmeden bu komisyonun içerisinde yer alması. Herkesin eteklerindeki taşların dökülmesi” dedi ve şöyle devam etti;

*13 araştırma önergesi verildi. Bunlar ısrarla AKP’nin oylarıyla reddediliyor. Bu AKP’nin mücadelesi değil Türkiye’nin mücadelesidir. Bu komisyon kurulmalı.

*Hiç kimse de herhangi bir şeyden çekinmeden bu komisyona gelmeli. Buradaki görüşmelerde kimin nesi varsa ortaya çıkmalı. Hangi partiden kim çıkarsa çıksın kurtulacak olan Türkiye’dir.

*Başka türlü biz bu terör örgütünün veya bunların boşalttığı yerlere yerleşen terör örgütlerinin temizlenmesini sağlayamayız.