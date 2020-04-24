İzmir Büyükşehir Belediyesi iftar paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde iftar paketlerini evlere taşımaya başladı. Tüm İzmirlileri ihtiyaç sahibi vatandaşlar için iftar sofrası kurmaya davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İki kişilik iftar menüleri hazırladık. Böylece 50 tane sipariş veriyorsanız, 100 kişi için iftar sofrası kurmuş oluyorsunuz. Ramazan ayı da böylece bereketi ile gelmiş olur ve büyür diye düşünüyoruz” dedi.

“BEREKET, PAYLAŞILDIKÇA BÜYÜR”

Soyer, Ramazan ayının tüm vatandaşlara mübarek ve bereketli olmasını dileyerek, “Bizim Türkçedeki bereket sözcüğünün başka bir dilde karşılığı yok. O kadar güzel bir sözcüktür ki bereket, paylaşıldıkça büyür. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Gücü olan vatandaşlarımızın, ihtiyacı olan vatandaşlarımız için iftar sofrası kurmasını bekliyoruz. İki kişilik iftar menüleri hazırladık. Böylece 50 tane sipariş veriyorsanız, 100 kişi için iftar sofrası kurmuş oluyorsunuz. Ramazan ayı da böylece bereketi ile gelmiş olur ve büyür diye düşünüyoruz. O nedenle tüm İzmirlileri ihtiyaç sahibi vatandaşlar için iftar sofrası kurmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“DAYANIŞMADAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK”

Büyükşehir Belediyesi'nin uygulama kapsamında kuryelik vazifesi üstlendiğini belirten Soyer, “Sipariş verildiği anda onu en çok ihtiyacı olan sofralara, evlere ulaştırmak da bizim görevimiz olacak. Biz de bunu tüm kadromuzla, tüm araçlarımız ve personelimiz ile birlikte yapacağız” diye konuştu. Başkan Soyer, salgın başlamadan önce ciddi bir ekonomik krizden bahsedildiğini hatırlatarak “Bundan sonra da işsizliğin arttığını, katlandığını göreceğiz. Ekonomik daralma gerçekten hepimizin canını yakacak. İşte o günleri, bu salgın sonrası ekonomik krizi atlatabilmek için dayanışmayı büyütmemiz lazım. Daha çok el ele vermemiz lazım. O günleri eğer az hasarla atmak istiyorsak dayanışmadan başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri iftar paketlerini dağıtmaya bugün Karabağlar'dan başladı. İftar menüsü alan vatandaşlardan biri, “Bizim hiç bir gelirimiz yok. Bunu getirdiği için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz” dedi. Destek olunan başka bir vatandaş ise, “Bizim maddi durumumuz pek iyi değil. Bu tür yardımlar bizi ayakta tutuyor” diye konuştu.

BİZİZMİR DİJİTAL PLATFORMLARINDAN ALINABİLİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, “Corona virüsü salgınına karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan “Biz Varız” dayanışması kapsamında İzmirliler Bizİzmir dijital platformları üzerinden iftar yemeği paketlerini satın alarak dayanışmaya katılabilir. Satın alınan iftar paketleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından desteğin uygun görülen evlere ulaştırılıyor. İki kişilik iftar paketinin içinde sebzeli bir et yemeği olan Urla kavurması, pilav, makarna veya bulgur, çorba, hurma, siyah ya da yeşil zeytin, bal, reçel ve ekmek bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca 11 ilçede günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtmayı planlıyor” ifadeleri yer aldı.

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