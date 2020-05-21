İzmir’de çemberli sosyal mesafe dönemi

Hükümetin, corona virüsü önlemlerinde yavaş yavaş normalleşme süreci ile ilgili çalışmaları devam ederken, özellikle havaların ısınmasıyla açık alanları kullanmak isteyen vatandaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ilginç bir çalışma başlattı.

Ekipler, Kordon’da 2,5 metrelik aralıklarla çimlere zarar vermeyen su bazlı reçine ile 4 metre çapında çemberler çiziyor. Böylece İzmirliler hem güzel havanın tadını çıkartacak hem de sosyal mesafe kuralına uymuş olacak.

”YA DIŞINDASINDIR ÇEMBERİN YA DA İÇİNDE”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer uygulamayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: ”Ya dışındasındır çemberin ya da içinde yer alacaksın. Murathan Mungan bu sözleri kuşkusuz yaşadığımız günleri düşünerek yazmadı. Ama ‘yeni normal’ hayata geçerken İzmir’in Kordonboyu’nda, Karşıyaka sahilinde fiziki mesafeyi korumak için siz hep çemberin içinde kalın.”

İZMİRLİLER UYULAMADAN MEMNUN

İzmirliler ise uygulamadan memnun. Çemberli önlemi yerinde bulduğunu belirten Ramazan Demir, ”Sosyal mesafe hem kendi can sağlığımız hem de çevremizdeki insanlar için çok önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu tedbiri almış. İnsanlarımızın da buna uyması çok önemli” dedi.

Gül Berber ise sosyal mesafeyi koruyarak sahilde oturmanın keyifli olduğunu belirtirken, Yusuf Süleymanoğlu da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulamasının desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Uygulama Kordon’un ardından Karşıyaka sahili, Bayraklı sahili, Buca Hasanağa Bahçesi, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı olmak üzere kentin farklı noktalarındaki yeşil alanlarda devam edecek.