İzmir’de de ‘Askıda fatura’ uygulaması başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü salgını nedeniyle işini ve gelirini kaybeden, bu süreçte ekonomik zorluklarla mücadele eden kesimlere destek verme amacıyla harekete geçti.

Belediye, İstanbul'da başlayan “askıda fatura” uygulamasını İzmir'e hayata geçirecek. Aylık su faturalarını ödeyemeyenler ile bu faturayı ödemek isteyenler dijital platformda buluşacak.

SOYER'DEN İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Su borcunu ödeyemeyenler için “askıda fatura” İzmir'de de başlıyor. Yerel yönetimlerde halk için, halkla beraber çok güzel işler yapıyoruz. Bu uygulamayı İstanbul'da başlatan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkürlerimizle, biz varız” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Soyer'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma İmamoğlu'ndan cevap gecikmedi. İmamoğlu, “Güzel İzmir’in de İstanbul gibi çok anlamlı bir dayanışma örneği sergileyeceğine eminim. #BirlikteBaşaracağız” sözlerini paylaştı.

İZMİRLİLERDEN YOĞUN TALEP GELDİ

Başkan Tunç Soyer, İstanbul'da başlayan kampanyanın büyümesi üzerine İzmirlilerden de talep geldiğini belirterek şunları söyledi:

* Ortaya çıkan krizin ilk gününden beri İzmirliler olarak örnek bir dayanışma tablosu çizdik. İmkanı olanla desteğe ihtiyaç duyanı buluşturma çağrımız beklediğimizin de üzerinde karşılık buldu.

* Halkın Bakkalı üzerinden satın alınan on binlerce gıda paketi ihtiyaçlı ailelere ulaştırıldı ve ulaştırılmaya devam ediyor. Aynı şekilde Ramazan ayının başından bu yana dijital platform üzerinden sayısı iki yüz bini aşan iftar yemeğinin dağıtımına aracı olduk.

* Corona virüsü salgını nedeniyle üreticinin ürününün dalında kalmaması için gençlere meyve hasadına gönüllü destek çağrısı yaptık. Yüzlerce gencimiz koşarak geldi.

* Bununla da yetinmeyen hemşehrilerimiz dayanışmayı yeni bir boyuta taşımak için ‘askıda fatura' uygulamasını hayata geçirmemizi istedi. Onlarla gerçekten iftihar ediyorum.

* Bu zor günlerde çalışamayan, evine ekmek götüremeyen hemşehrilerimizin su faturalarının ödenmesi konusunda inisiyatif alma talebinde bulunan İzmirlilere de, bu uygulamaya ilham veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na da teşekkürlerimi sunuyorum.

“VEREN EL ALAN ELİ GÖRMEDEN”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Veren el alan eli görmeyecek” ilkesiyle başlattığı dayanışma kampanyası çığ gibi büyüdü.

Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi, Maskematik, üreticilere destek, gönüllü imece kampanyası, seyyar pazar, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve kalacak yer, 65 yaş üstü ile 18-20 yaş arasına ücretsiz iletişim desteği, kadına şiddeti önlemek için destek hattı ve kadın misafirhanesi gibi uygulamalar yer aldı.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin “askıda fatura” uygulaması ile ekonomik sıkıntı yaşayan İzmirliler ödeyemedikleri İZSU faturalarını sisteme kaydediyor. Onlara destek olmak isteyenler ise aynı sistem üzerinden dilediği faturayı seçerek ödeme yapabiliyor.

Uygulama kapsamında bu zorlu süreçte işyerleri kapanan, ekonomik sıkıntıya düşen esnafın ödenemeyen ilan-reklam vergi borçları da örnek olması beklenen bir esnaf dayanışmasıyla ödenebilecek.

İSTANBUL’DA 10 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE FATURA ÖDENDİ

İBB kaynaklarının aktardığı son bilgilere göre, ‘askıda fatura’ kampanyasına başvuru yapan ihtiyaç sahibi aile sayısı 200 binin üzerine çıktı. Kampanya kapsamında 83 binin üzerinde ailenin 10 milyon lirayı aşan faturası ödendi.

