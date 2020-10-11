İzmir’de iki katlı bina küle döndü! 25 papağan öldü!

Yangın, 05.00 sıralarında Etiler Mahallesi’nde bulunan Abdulkadir Aras’a ait çanta imalathanesinde çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın olay yerine uluşan itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. İş yerinde bulunan 25 papağın öldü, iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

İTFAİYECİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangına müdahale eden kadın itfaiye eri, alevlerin kızışmasından dolayı binada kısa süre mahsur kaldı. Ekip arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkan itfaiye eri çalışmalarına devam etti. (DHA)