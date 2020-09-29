İzmirlileri üzen yangın! Kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Bostanlı Mahallesi sahilinde bulunan Yasemin Kafe ve Restoran'da öğleden sonra yangın çıktı.

Yangının bacada başladığı ve rüzgarın da etkisyle alevlerin kısa sürede bütün mekanı sardığı belirtildi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı AKS 110 ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma ile alevleri söndürdü.

İŞLETME KULLANILAMAZ HALDE

Mutfak kısmının tamamen, çatının ise üçte ikisinin kül olduğu yangın sonrası işletme tamamen kullanılamaz hale geldi.

Çatının çökme riski nedeni ile işletme kuşaklar ile çevrilerek meraklı insanların yaklaşması önlendi. Depo alevlerden zarar görmedi.

Belediye personeli depodaki ürünleri soğutucu dorsesi olan bir kamyonete yükleyerek şirketin bir başka işletmesine taşıdı.

HER GÜN YÜZLERCE KİŞİYİ AĞIRLIYORDU

Yasemin Kafe her gün yüzlerce İzmirli'yi ağırlıyordu. Vatandaşların gözde mekanlarından olan kafeteryanın yanması hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yangının kimseye zarar vermeden atlatılmasının teselli verici olduğunu belirterek, işletmenin en kısa sürede onarılarak yepyeni bir dekorasyon ile kısa sürede faaliyete gireceğini bildirdi.