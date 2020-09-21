Haftanın ilk günü böyle başladı

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde metrobüs ve otobüs durakları gibi toplu ulaşım alanlarında nispeten yoğunluk görüldü.

Saat 8.30 ile 9.00 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası’na verilerine göre yoğunluk 40 ile 45 arasında seyretti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin ders başı yapmasıyla trafiğe katılan okul servisleri yoğunluk oluşturdu.

Araç trafiğinin Uzunçayır’dan başladığı görüldü. İBB trafik yoğunluğu haritasında trafiğin 08.40 itibarıyla yüzde 45 olduğu görüldü.

ANAOKULU VE BİRİNCİ SINIFLAR 2020-2021 eğitim döneminde yüz yüze eğitime bugün anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri sınıfları katılacak. Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek. İlkokul 1. sınıf öğrencileri de ilk hafta 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim görecek.

KADEMELİ MESAİ NE ZAMAN?

Corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı bir dizi yeni önlem alındı. İstanbul Valiliği, İl Pandemi Kurulu toplantısında kademeli mesai ve esnek çalışmaya geçilmesine karar verdi.

Bu uygulamaya göre, toplu taşıtlarda yoğunluğun en üst seviyelerde olduğu 07:00-09:00 ve 17:00-20:00 saat dilimleri arasında farklı meslek gruplarının ayrı saatlerde mesaiye başlamaları kararlaştırıldı. Karar 28 Eylül’de hayata geçirilecek. (İHA)