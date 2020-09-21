Haftanın ilk günü böyle başladı

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde metrobüs ve otobüs durakları gibi toplu ulaşım alanlarında nispeten yoğunluk görüldü.
Saat 8.30 ile 9.00 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası’na verilerine göre yoğunluk 40 ile 45 arasında seyretti.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin ders başı yapmasıyla trafiğe katılan okul servisleri yoğunluk oluşturdu.
Araç trafiğinin Uzunçayır’dan başladığı görüldü. İBB trafik yoğunluğu haritasında trafiğin 08.40 itibarıyla yüzde 45 olduğu görüldü.
KADEMELİ MESAİ NE ZAMAN?
Corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı bir dizi yeni önlem alındı. İstanbul Valiliği, İl Pandemi Kurulu toplantısında kademeli mesai ve esnek çalışmaya geçilmesine karar verdi.
Bu uygulamaya göre, toplu taşıtlarda yoğunluğun en üst seviyelerde olduğu 07:00-09:00 ve 17:00-20:00 saat dilimleri arasında farklı meslek gruplarının ayrı saatlerde mesaiye başlamaları kararlaştırıldı. Karar 28 Eylül’de hayata geçirilecek. (İHA)