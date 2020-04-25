”Kadınlar corona virüsünden erkeklerden daha çok korkuyor”

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Haktanır ve Dr. Arş. Gör. Tolga Seki, Corona virüsü Korkusu Ölçeği’ni dilimize kazandırdı.

Akademisyenler söz konusu ölçekle, corona virüsü korkusunun belirlenmesi ve kişilerin psikolojik tedavi planına kılavuzluk etmesi amacıyla 668 kişi üzerinde bir araştırma yaptı.

”EĞİTİM DÜZEYİ KORKUYA ETKEN DEĞİL”

Prof. Dr. Dilmaç, araştırmayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Elde ettiğimiz veriler bize, kadınların bu virüsten erkeklerden daha çok korktuğunu, kronik rahatsızlığa sahip olma ya da olmama durumunun korkuyu etkilemediğini gösteriyor.

* Araştırmamızdaki diğer veriler ise yaş ve eğitim düzeyine bağlı değerler. Virüsten en çok yaşlıların etkilendiğini biliyoruz ancak korku bağlamında baktığımızda, yaşlılar gençlerden daha çok korkuyor diyemiyoruz.

* Araştırma bizlere gençlerin de en az yaşlılar kadar corona virüsünden korktuğunu gösteriyor.

* Eğitim düzeyi, corona virüsüne karşı korkuyu azaltan ya da yükselten bir faktör değil. Eğitim düzeyi yüksek olan da düşük olan da aynı korku düzeyine sahip.

* Sosyo-ekonomik düzeyi orta olan kişiler, yüksek olanlara göre corona virüsündem daha fazla korkuyor.