Kahverengiye dönen körfezde yunus cesedi karaya vurdu!

İzmit Körfezi’nde corona virüsü önlemleri nedeniyle deniz trafiğinin azalmasıyla yunuslar ortaya çıkmıştı. Onlarca yunus geçtiğimiz hafta körfeze giriş yaptı. Günler boyunca İzmit sahillerinde yüzen ve görsel bir şölene sebep olan yunuslar son olarak belediyenin çöp toplama teknesinin arkasına takılmış ve harika görüntülere sebep olmuştu. Vatandaşların ilgiyle karşıladığı yunuslardan bugün kötü bir haber geldi.

PLANKTON MU KİRLİLİK Mİ?

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sekapark 2. Etap mevkiinde yavru bir yunus balığı kıyıya vurdu. Sahil şeridi boydan boya kahverengi bir tabakayla kaplandı. Vatandaşlar bu sebeple yavru yunusun kirlilikten dolayı öldüğünü iddia etti.

Yetkililer kahverengi birikintilerin plankton olduğunu ve belli dönemlerde ortaya çıktıklarını açıklamıştı. Ancak çevreciler planktonların deniz kirliliğinden beslendiğini ifade ederek plankton varlığında artışın İzmit Körfezi'nin kirlenmesiyle orantılı olduğunu söylemişti.

AÇIKLAMA YAPILMADI

İzmit Körfezi'nde bir hafta boyunca yaşanan yunus şöleni sonrasında yavru yunusun cansız bedenini görenler büyük üzüntü yaşadı. Konuyla ilgili resmi bir kurumdan açıklama yapılmazken yavru yunus saatlerce sahilde, denizin içinde kaldı. Cansız bedeni gün boyu İzmit Seka Park boyunca sürüklendi.