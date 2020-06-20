Kocasının vurduğunu kanıyla yere yazdı! Saldırgan yakalandı

Olay, 4 Haziran'da Zeytinburnu'nda meydana geldi. İddiaya göre Nurtaç Canan, defalarca kendisini darp eden ve aldatan 23 yıllık kocasından ayrılmak istedi. Nurtaç Canan kararını kocasına anlatınca, darp edildi. Kocası tarafından üzerine ocaktaki çaydanlık fırlatıldı.

BEŞ EL ATEŞ ETTİ

Kocası Ragıp Canan'ın yaptıklarına rağmen kararından vazgeçmeyen Nurtaç Canan, eşyalarını toplamak için evine gitti. Tam kapıdan çıkarken kocası içeriye girdi. Karısını gitmemesi için ikna etmeye çalıştı. Daha sonra ise silahını çekerek 46 yaşındaki kadının belinden aşağıya 5 el ateş etti.

KANIYLA YAZDI

Saldırgan, karısının telefonunu ve banka kartını alarak kaçtı. Öleceğini düşünen Nurtaç Canan ise “Anne baba hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum' diye yazdı.

BACAĞI KESİLECEKTİ

Ragıp Canan, bir süre sonra oğlunu arayarak, gidip annesine bakmasını istedi. Eve giden 22 yaşındaki genç annesini kanlar içinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye götürülen Nurtaç Canan'ın bacağının kesilme ihtimali gündeme geldi. Ancak başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

YAKALANDI

Saldırı sonrasında kaçan ve saklanan Ragıp Canan'ın yakalanması için polis ekiplerince çalışmalar yoğunlaştırıldı. İlçe ekiplerince, Esenler'de sakladığı belirlenen şüpheli, saat 22.00 sıralarında gözaltına alındı.

‘ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'

Emniyete götürülen şüphelinin “Tehdit ve hakaret” ile “Silah kanununa muhalefet” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.