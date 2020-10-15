Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a asgari ücret çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasının başladığını anımsatan Karamollaoğlu, uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin eksikliklerinin tamamlanması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir” sözlerini de değerlendiren Karamollaoğlu, Erdoğan'a 1 ay asgari ücretle geçinmeyi denemesini söyledi.

“SİZ ANAYASA'YI HİÇE SAYIYORSUNUZ”

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararının yerel mahkemece tanınmamasını eleştiren Karamollaoğlu şöyle konuştu,

*Bir kişinin çıkıp ışıklardan bahsetmesi gündemi alt üst etti. AYM'nin üyelerinden biri nasıl olur da ihtilali hatırlatacak bir açıklama yapabilir? Açıklamayı bırakın siz Anayasa'yı hiçe sayıyorsunuz.

*AYM bir karar veriyor yerel mahkeme ben, AYM’nin aldığı kararı uygulamam diyor. Asıl bu, bir ihtilal göstergesidir. Bugün iktidar gücü ‘hukukun üstündeyim' diyor.

*Televizyonlara bakıyorum kimse mangalda kül bırakmıyor nasıl ışıklar yanarmış. Onun ifade ettiği manayı oturup bir düşünün. Sen zaten işine gelmediği zaman Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamamayı prensip olarak benimsemişsin.

*Ne demek bu? Anayasa rafa kalktı. Yapacağınız şeyler var hukuka geri dönmek, adaleti tesis etmek, keyfi uygulamalardan vazgeçmek, kanun, benim demeyi rafa kaldırmak gibi ama bunların hiçbiri bugün yok.

*Enis Berberoğlu ile ilgili verilen karar da buna benzer bir şey. İhtilal yapanlar önce anayasayı rafa kaldırmayı görev biliyorlar. Bu askeri bir müdahale değil de sivil bir müdahale de olsa aynı manaya gelir.

*Cumhurbaşkanını Anayasa'nın açık hükümleri karşısında, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaya davet ediyorum.

“HÜKÜMDAR HER ZAMAN ANAYASA'NIN ÜSTÜNDE OLACAK”

MHP lideri Bahçeli’nin, “Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır” sözlerine değinen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Bugünkü Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyduracağız ne olacak? Padişahlık olacak yani, hükümdarlık olacak ve hükümdar her zaman Anayasa'nın üstünde olacak. Bunun başka bir mantığı yok böyle bir manayı kabul etmek mümkün değil. Siz, bir memlekete barış ve huzur getirmek istiyorsanız; hukuk, her zaman bütün güç sahiplerinin üstünde olmak mecburiyetindedir.”

“SEN AÇ KAL GÖREYİM SENİ, 1 AY DENE”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir” sözlerini hatırlatan Temel Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı;

*Cumhurbaşkanı'nın garibana olanla yetinmesini tavsiye etmesi biraz garip gitti. Evet biz inançlı insanlar olarak olanla yetinmeye razıyız bu tavsiye edilir ama bir eli yağda bir eli balda olanın kuruşu bilmeyenin, artık liralarla bile konuşmayanın, asgari ücretin ne olduğunu idrak etmeyenlerin böyle bir tavsiyede bulunması mantıklı değil tepki çeker.

*Sarayın günlük masrafları 10 milyonu geçmiş. Karnını doyuramayan insana siz sabret diyorsunuz hangi mantık bu? 1 ay asgari ücretle yaşamayı denesinler bakayım.

*Garibana yoksula ‘sen sabret ecrini yarın alırsın’ demek iktidarın yapabileceği bir tavsiye değil. Sen aç kal göreyim seni 1 ay dene. 1 ay boyunca önüne getirilen ne olursa olsun 2 bin 400 liranın üzerine çıkmayacak. Bakalım yetinebiliyor musunuz?