Karantinaya uymayanlara tazminat davası açılabilecek!

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle mücadele sürüyor. Son günlerde etkisini artıran corona virüsünde tedbir kararlarından bir tanesini de zorunlu izolasyon oluşturuyor. İçişleri Bakanlığı, evde izolasyonu ihlal edenlerin pansiyon ve yurtlara yerleştirileceğini açıklamasının ardından önemli bir uyarı da Bolu Valisi Ahmet Ümit’ten geldi.

Kentteki corona virüsü denetimlerine katılan Vali Ümit, izolasyona tabi vatandaşların karantina kurallarına uymaması ile ilgili konuştu.

“HUKUKİ HAK ARANMASI MÜMKÜN”

Yakalanan hastaların yurtlara yerleştirilerek masraflarını karşılamayacaklarını dile getiren Vali Ümit, şu ifadeleri kullandı;

*Bugüne kadar 2 bin 500 kişiye 2 milyon 205 bin lira maske cezası kesmişiz.

*Bunun ötesinde, izolasyona tabi bir şahıs eğer karantina tedbirine uymaksızın olmaması gereken yerlerde olursa ve birileri ondan olumsuz etkilenir, virüs kaparsa o şahısla ilgili olarak tazminat davası açılması mümkün.

*Hukuki olarak hak aranması mümkün. Olayın o tarafı da göz ardı edilmemesi lazım.

BİNE YAKIN İZOLE KİŞİ VAR

Bolu'da son günlerde iyileşen vatandaşların hasta sayılarından daha fazla olduğunu belirten Vali Ümit, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Hasta olan vatandaşlarımızın sayısı 1 Haziran tarihinde daha azken şu an yüzdelik olarak daha fazla görünüyor. Bugün itibariyle 676 ekip, 2 bin 388 personelle beraber kontrollü sosyal hayat çerçevesinde hayatın olduğu her yerde olmaya ve görmeye gayret ediyoruz.

*Ama vatandaşlarımız da aynı duyarlılıkla gerek maskelerin takılması gerekse mesafeye uyulması, dezenfektanların yerinde olması fevkalade güzel.

*Bu şekilde giderse biz kısa sürede salgını daha da etkili bir şekilde kontrol altına almış olacağız. Ama maalesef bugün itibariyle bine yakın izole vatandaşımız var. Toplam test sayımız 50 bini geçti.

*Bizi mutlu eden en önemli sebeplerden birisi iyileşenlerin sayısı son günlerde pozitif vakaların sayısını geçmeye başladı. Fakat hala virüsün direnmesi devam ediyor. DHA

TÜRKİYE'DE SON DURUM Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 22 Eylül Salı gününün verilerine göre son 24 saatte 65 kişi yaşamını yitirirken bin 692 yeni vaka tespit edildi. Ağır hasta sayısının bin 522'ye ulaştığı ve zatürre oranında düşüşün devam ettiği Türkiye'de toplam vaka sayısı 306 bin 302'ye çıktı. Ülkedeki toplam vefat sayısı ise 7 bin 639'a yükseldi.