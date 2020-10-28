Kardeşi kurşun yağdırdı: Ölü taklidi yapmasaydım ölebilirdim

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi’nde 16 Kasım 2019 tarihinde cadde üzerinde bulunan bir nakliyat deposunda Hasan Ergün ile ağabeyi Veysel Ergün arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonrasında Hasan Ergün tabancasını çıkartarak ağabeyine 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Veysel Ergün yaralanırken, Hasan Ergün bir işçiyi silahla rehin alarak otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Hasan Ergün, 20 dakika süren polis kovalamacası sonucu rehin aldığı şahısla birlikte Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün önüne giderek teslim oldu.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Hasan Ergün hakkında, “Altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan açılan dava ise Kocaeli 3. Ağır Mahkemesi'nde bugün görüldü. Hasan Ergün tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katılırken, olaydan yaralı olarak kurtulan ağabey Veysel Ergün ve avukatlar salonda hazır bulundu.

“OMURİLİĞİMDE KURUNLA YAŞIYORUM”

Duruşmada söz alan Veysel Ergün'ün kardeşi ile bir anlaşmazlığının olmadığını, olayın ardından omuriliğinde kurşunla yaşadığını söyledi. Kardeşinden şikayetçi olduğunu dile getiren Veysel Ergün yaşananları şu sözlerle aktardı:

* Olay tarihinde sebebini bilmediğim bir şekilde iş yerine gelip 3 el ateş açtı. Yere düştüğümde bilincim yerindeydi. Beni öldürmesin diye ölü taklidi yaptım.

* Aramızda bir alacak verecek meselesi yok. Hasan'a ben bakıyordum. Bana 1.5 metreden ateş etti. Pandemiden dolayı hala ameliyat olamadım. 2 ay sonra omuriliğimde bulunan kurşunu çıkaracaklar.

“ÖLDÜRME KASTIM YOKTU”

Bir anlık sinirle yaptığını söyleyen Hasan Ergün ise öldürme kastının olmadığını ifade ederek tahliyesini talep etti. Sanık ve avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (İHA)