Kılıçdaroğlu açıkladı! İl başkanları yakın takibe alınacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu her İl başkanı için performans kriterleri belirleneceğini söyledi.

İL BAŞKANLARINI UYARDI

Partisinin İl başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, iktidara yürüdüklerini vurguladı. Bu konuda il başkanlarını uyaran Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

*Bir sefer iktidara giderken bütün il başkanı arkadaşlarımın bu kendi heyecanı yüreklerinde hissetmeleri lazım. Ve il başkanı, ilçe başkanı bütün arkadaşlarımın iktidara yürüyen bir il başkanı sorumluluğu içerisinde çalışması gerekiyor.

“TABANI DİRİ TUTMAK LAZIM”

*Birincisi şu: Bizim partimizin üyesinin olmadığı yerlerde bir üyeyi, beş üyeyi, on üyeyi, elli üyeyi partiye üye kaydetmektir. Bu yapıldığı takdirde bir sonuç alabiliriz. Bizim son yerel seçimlerde az oyla seçimi kaybettiğimiz yerler var. Bunların üzerine yoğunlaşmamız lazım.

*Madem ki az oyla kaybettik; demek ki orada ciddi bir tabanımız oluştu. Dolayısıyla o tabanı diri tutmak lazım ve oralara biraz ağırlık vermek lazım.

*Ağırlık verdiğimiz takdirde o bölgeyi, beldeyi, ili, ilçeyi önümüzdeki seçimlerde daha rahat kazanabileceğimiz yerler olarak görüyoruz. İl başkanlarımızın bunu da görmesi lazım.

PERFORMANS KARNESİ ÇIKARILACAK

Her il başkanının kendisine performans karnesi çıkarmasını isteyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

*Her il başkanı için bir performans kriteri belirleyeceğiz. Her il başkanının bir karnesi olacak. Örgütlerden sorumlu il başkanımız bu performans kriterlerini belirleyecek.

*Dolayısıyla bu kriterlere hangi il başkanımızın uyup uymadığını, hangi il başkanımızın çalışıp çalışmadığını, hepsini alacağız koyacağız bir tarafa. Her il başkanı oturacak, mademki iktidarı istiyoruz, iktidar bir kişinin tek başına çalışmasıyla olmuyor ki.

İL BAŞKANLARINA ÖNCEDEN BİLDİRİLECEK

*Söylem birliği, güç birliği, eylem birliği yapmak zorundayız. Eğer bunları yapabilirsek başarılı oluruz. Size performans kriterlerini önceden göndereceğiz.

*Yani nedir bunlar, gizli kapaklı şeyler mi? Hayır. Size önceden göndereceğiz. Her il başkanı da bilecek ki ‘bu performansa ben uyuyor muyum, uymuyor muyum?' Bunlara bakılacak, bu çerçevede yol haritası çizmiş olacağız.

İKTİDAR OLMANIN ŞARTINI AÇIKLADI

İl Başkanının görevinin zor işleri başarmak olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Zor işleri başarmayacaksanız il başkanı olmanın bir mantığı yok ki. Zor işleri başaracağız, o zaman iktidar olabiliriz. İktidar olmamız için hepimizin ortak mücadele vermesi lazım” ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANLARINA TALİMAT VERDİ

CHP'nin son kurultayında da ‘İkinci Yüz Yıla Çağrı Beyannamesi yayımladıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Her il başkanı, her ilçe başkanı, her milletvekili, her parti meclisi üyesi cebinde taşıyacak. Bir tane muhtara verecek, kanaat önderine verecek. Toplumu rahatlatacak, umut vaat eden, gelecek vaat eden düzenlemeler var burada. Ve bu anlatılacak.

*Sizden isteğim; bunu anlatmak için biz genel merkez olarak bir hazırlık yapıyoruz. Bu konuyu anlatmak için bir grup gerekirse akademisyen, bir grup milletvekili, bir grup parti meclisi üyemiz, gerekirse MYK üyelerimiz gelecekler; önce örgütlere ‘İkinci Yüz Yıla Çağrı Beyannamesi'ni alt kırılımlar da dahil olmak üzere anlatacaklar.

*Sonra siz bunları gittiğiniz her yerde bir şekliyle İkinci Yüz Yıla Çağrı Beyannamemizi anlatacaksınız. Çünkü bu bizim tarihimizde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir belgedir. Gelecekte Türkiye'nin çağdaş anlamda demokratikleşme standartlarını yakalaması için öngörülen hedefleri belirliyor.

