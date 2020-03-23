‘Kiramı kim ödeyecek ekmeğimi kim verecek?’

İçişleri Bakanlığı önceki gün bir genelge yayınlayarak corona virüsü bulaşma riski nedeniyle 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirdi. Ancak yasak beraberinde büyük tartışmaları da getirdi.

2019 yılı istatistiklerine göre Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 7 milyon 550 bin 727 kişi. Yine istatistikler 900 bine yakın 65 yaş üzeri kişinin çalışmak zorunda olduğunu ortaya koyuyor. Bu rakama kayıt dışı olanlar dahil değil. Genelgenin ardından doktor, mühendis, esnafın aralarında olduğu binlerce 65 yaş üzeri çalışan ne yapacağını soruyor. Evinin geçimini sağlayan ve aylık geliriyle ayakta duran yaşlılara, ekonomik anlamda çözüm getirilmemesi eleştiriliyor.

Bir diğer tartışma konusu da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan milyonlarca yaşlının tam izolasyona nasıl ulaşacağı? Bu kişiler, işe giden diğer aile bireyleriyle aynı evde yaşıyor, üstelik de torun-çocuk ziyaretleri devam ediyor. Tam izolasyon nasıl sağlanacak? İşte sosyal medya üzerinden 65 yaş tepkilerinden bazıları:

– Kiralar, yeme-içme ne olacak? 65 yaş üstündeki insanlar herhangi bir yardım alacak mı?

– Çoğu iş yerinde 65 yaş ve üstü çalışanlar var ve evlerine ekmek götürebilme derdinde… Yan tarafımızdaki iş yerinde bekçilik yapan bir abimiz var ve yaşı 68. ‘Çalışmasam eve nasıl ekmek götüreceğim?' diyor.

– 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların durumu kritik. Onlarla aynı evde yaşayıp çalışanlar ne yapacak? Dışarıya çıkmak zorunda olanların

evdekilere virüs taşımasının önüne nasıl geçecekler?

YASAĞA İSTİSNA GELDİ

Bu arada İçişleri Bakanlığı yasak genelgesini esnetti. Bakanlık, “Sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, kamu görevlileri-kamu hizmeti yürütenler ile eczacıları” kapsam dışında tuttu.