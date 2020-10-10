KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman, adaylar kimler?

Halk, KKTC’nin 8'inci cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Seçimde aynı zamanda Anayasa değişikliği için de oy kullanılacak. KKTC'de 198 bin 867 seçmen 738 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi 11 Ekim Pazar günü yerel saatle 08.00’de başlayacak ve 18.00’de sona erecek. Seçim sonuçlarının ise yerel saatle 22.00’ye kadar açıklanması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Oy pusulasında yer alacak adayların isimleri ise Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Kudret Özersay (Bağımsız), Mustafa Akıncı (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız) olarak belirtildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, 26 Nisan’da yapılması planlanmış ancak corona virüsü salgını nedeniyle Meclis seçimlerin 11 Ekim’e ertelenmesine karar vermişti.

1974 Barış Harekatı’nın ardından kendi devlet çatısı altında ilk devlet başkanlığı seçimini 20 Haziran 1976’da yapan Kıbrıs Türk halkı, 44 yıl içinde 2 kez Kıbrıs Türk Federe Devleti devlet başkanlığı, 7 kez de KKTC Cumhurbaşkanlığı için seçime gitti. KKTC’de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 5 yılda bir, yerel seçimler ise 4 yılda bir yapılıyor. (İHA)